晚市禁堂食∣家中必備急凍食材　營養師教選購貼士及自製急凍食物

變種病毒Omicron的傳播力極高，並有漫延社區的趨勢，政府早前宣布收緊防疫措施，1月7日起晚上6時後禁堂食，為期14日，其後再宣布1月14日或以前，全港幼稚園及小學停止面授課堂。留家期間不少人改為叫外賣或自己下廚煮晚餐，很多媽媽會選購冰鮮或速食食品，既方便又不用每日出外購買食材。有營養師提醒，購買速食冷凍食品前應該留意會否含有大量食物添加劑，亦建議可以購買新鮮食品自行急凍。



不少媽媽會購買冰鮮肉存放在凍櫃內，但超市售賣的冰鮮肉類有機會雪藏已久，肉質可能已經變得不佳。香港營養師學會的(HKNS) 認可營養師李杏榆（Aniee）表示，市民可以購買新鮮肉類和蔬菜，回家後直接放入冰格雪藏，會更加方便。

營養師李杏榆指出，市民可以購買新鮮肉類和蔬菜，回家後直接放入冰格雪藏（istock）

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避免將食物二次解凍

李杏榆分享指，媽媽們可以購買多些份量的肉類，然後回家後按每次食量放入密實袋，分開冷藏，每次只將需要的份量解凍。不過李杏榆亦提醒，若果需要醃製肉類，可以在放入冰格前醃製好。「不要將冰鮮肉拿出來等待解凍後才慢慢醃製，因為肉類在空氣中暴露太長時間，有機會滋生細菌。」而蔬菜方面，Aniee建議最好選擇根莖類蔬菜，例如蘿蔔及豆類。「其實很受家庭歡迎的冷凍三色豆可以自製，將新鮮粟米起粒，紅蘿蔔和青豆處理後就可以直接冰鮮。」

可以自製冷凍三色豆（getty image）

李杏榆亦強調，「最重要的是要在食物還是新鮮的時候急凍，食品急凍並存放在-18℃以下，基本上可以保存一至兩個星期。不過謹記解凍後便需要馬上食用，不要再次放入雪櫃，二次解凍有機會導致食物變壞。」

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切忌二次解凍（Pixabay）

另外，有些父母會購買冷凍速食食品給孩子吃，李杏榆表示加工食品通常會含有大量油分，亦會含有不少防腐劑及食物添加劑，食過多加工食品會不自不覺吸收過多添加劑，影響健康。

李杏榆指出，很多人喜歡購買急凍水餃，不過這些急凍水餃會加入防腐劑及食物添加劑，對身體始終不是很好，「其實購買新鮮雲吞、水餃自己急凍，在冷藏格都可以保存一至兩個星期，而且成份亦比較天然，會食得比較安心。」至於有些父母貪方便買可用微波爐加熱的食品，讓小朋友肚餓的時候當小食，李杏榆提醒這類食物本身含有較高熱量，建議不要單以這些食物當一餐，應該同時進食蔬菜，補充營養。

香港營養師學會的(HKNS) 認可營養師 李杏榆

用對方法收納食材能夠保持衛生：

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