流感｜健康威脅不比新冠低　預防孩子感染　勤洗手戴口罩只屬基本

台灣隨着上一波新冠疫情爆發後，目前防疫效果彰顯，整體疫情得到控制甚至已經逐漸平息，但隨着時節進入秋冬，對於新冠肺炎疫情鬆一口氣的同時，卻也準備進入流行性感冒的高峰時節，除了新冠肺炎以外，流感也是不容輕忽的疾病，

台灣大樹藥局許利銘藥劑師表示，無論長者或是幼童都應注意預防流感，流感對於人體的危害與殺傷力並不比新冠肺炎來的小，雖然因新冠肺炎防疫，市民落實配戴口罩，傳染的可能性已經小很多，但仍不容輕忽。



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流感中又以A型流感病毒最為可怕，大樹藥局許利銘藥劑師解釋，流感病毒主要分成三型，A型、B型與C型，其中C型流感病毒很少對人體造成疾病，B型流感病毒則通常較不會變異，A型流感則是症狀最嚴重且較容易發生變異的病毒，不過A型與B型流感病毒均可能產生重症，而A型流感比較容易出現發燒、胸痛、呼吸困難或急促、發紺、意識改變等症重，B型流感則是以全身無力、肌肉痠痛為主。

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預防勝於治療，治療的過程中雖然都有藥物，但總難免會出現無法預測的情況，因此預防是最重要的一環，大樹藥局許利銘藥劑師表示，隨着新冠肺炎疫情，市民落實防疫政策，不僅對新冠肺炎預防有幫助，對於流感預防也有很大的幫助，像是口罩的配戴、個人用品清潔消毒與家中物品消毒等，基本杜絕了很多傳染途徑，不過最根本的還是要提升自體免疫力，對於疾病的防護力提升，才能更安心。除了施打流感疫苗外，飲食均衡、多運動是防護基本功，也可以多補幫助提升免疫力的營養品，小朋友害怕味道不敢吃藥，許多營養補充品都有針對孩童做口味的改變，像是益生菌、維他命B、維他命C等，不論劑型上或氣味上，都更適合也更容易讓小朋友接受。

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大樹藥局許利銘藥劑師提醒長者平常應持續勤洗手、戴口罩預防流感，對大人來說這樣的防疫方式已經不陌生。因此要特別提醒家長們，孩童預防流感不容輕忽，尤其有些孩童對於口罩的配戴很反感，加上平常在學校無法緊盯孩童是否有配戴口罩，容易陷入新冠肺炎與流感的危機中，因此日常要養成孩童洗手的好習慣，均衡飲食、個別營養素的額外補充也都很重要，一起努力幫助孩童安全的度過流感高峰期。

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