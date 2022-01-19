多人於網店購電子產品、蛋卷被騙　警方：騙徒社交媒體有三大特徵

臨近農曆新年，加上正值疫情，令不少市民增加網購的意慾，因此每年都有不法商家看準時機，於農曆新年前透過廣告形式，引起消費者興趣，於收款後便消失得無影無蹤。有受騙的家長事後雖報警處理，但仍難以追回損失，結局更多是「無仇報」！



媽媽買護眼平板 催促被商家封鎖

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Cindy媽媽於1月5日在Facebook留意到專頁「Little lucky」有出售一款兒童護眼平板，c在詢問丈夫意見後，於1月6日決定購買兩部兒童護眼平板給小朋友們將來網課之用，Cindy坦言最大誘因是價錢便宜，一部只售$500的平板可以用於網課，對家長來說是相當吸引。

在1月6日以轉數快形式給予商家$1,000後，商家回覆Cindy將會在1月9日中午送到，但當日最終卻沒有任何消息，Cindy再次詢問店舖時已被封鎖，她根據該轉數快戶口去追問銀行及網上報案，惟目前能追回款項的機會不大。

買知名蛋卷 購買後多個陌生人提醒已受騙

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另一位陳小姐，由於家中外婆很喜歡食蛋卷，於是便在網上經一個名為「Ayu hijab」的網店商家購買4盒細的「德成號」蛋卷，合共$350元。同樣以轉數快形式付款，但很神奇地付款後便收到三個不同的陌生人訊息，內容均是指出自己已受騙，「德成號」並沒有在網上出售任何蛋卷。

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陳小姐直言：「錢唔係問題，我婆婆好鍾意食，佢仲係屋企等咗成日送貨嚟。我會考慮報警處理。」

沒負面留言放下戒心

Cindy及陳小姐分別於不同網店受傷，但她們均表示自己購買前有到專頁查看留言，陳小姐表示：「我見留言底下無人追佢要貨，一個負評都冇，大家都係叫商家『PM』、『想知幾錢』，我到而家都唔係好明點解會冇人鬧！」

Cindy則有同樣的遭遇：「我畀佢呃咗之後，嘗試去返個Page到留言鬧佢，但發現已經被人封鎖，所以我估計係佢一露出真面目，就會即刻Block你，所以望落就無人鬧。我仲試過打商家Facebook提供嘅電話同傳數快電話，二個都係冇人聽、冇登記。」記者事後亦嘗試致電「Little lucky」了解，結果亦如Cindy所言，是沒登記號碼。

騙徒使用的社交媒體帳號有三大特徵

最常見的網上騙案多數涉及貨品為食物（包括凍肉、時令食品）、電子產品等。警方於去年11月24日至12月30日展開代號為「鐵將」的反網上購物騙案行動。行動中共偵破354宗網上購物騙案，涉案金額達280萬元，並以涉嫌「串謀詐騙」或「以欺騙手段取得財產」罪拘捕80人。而2021年1月至11月期間，警方接獲的網上購物騙案共5406宗，涉及金額約6千8百萬。

騙徒使用的社交媒體帳號有三大特徵，包括在短時間內多次改名、提供的產品圖片是從網上下載，以及會限制留言，甚至將留言區關閉。警方提醒市民，應去信譽良好的商戶或到官方網站購物，交易時亦可選擇貨到付款或當面交收，交易後亦應保留相關紀錄。

大律師：不交易便是最好保障

陸偉雄大律師指，相關的騙案屢見不鮮，針對這些沒信譽的網上店鋪，不交易便是最大的保障，錢一過戶便多數追不回來。

而涉及的收款戶口，也很可能是被真正的騙徒利用，陸律師提醒，一些年輕人可能貪小便宜，或因為程序簡單便可以有些許收入被人利用，但最終可能會涉及洗黑錢及欺詐罪。而真正的騙徒落網後，亦會面臨最高可處監禁14年的欺詐罪及最高可處監禁10年的不誠實取得財產罪。

陸偉雄大律師（資料圖片）

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