鄭中基大爆家中工人姐姐匪夷所思：想請助手、不洗客人碗碟

鄭中基與太太余思敏育有一女一子，而他們亦有聘請外傭幫忙照顧小孩。鄭中基早前在他的YouTube頻道「機動電視台」中分享工人姐姐所發生的趣事，大爆他的外傭十分喜歡穿超短熱褲，更離奇的是他媽媽家中的外傭，幫他照顧小孩時還要他帶自己的工人。



鄭中基的YouTube頻道一直有一個受歡迎的「匪夷所思」影片系列，早前就分享網民家中的外傭所發生的匪夷所思趣事，包括英文不太好的姐姐把「Fxxk You」誤當成「Thank You」使用，不時會對他和家人以「Fxxk you very much」道謝，鄭中基笑問為甚麼不教她正確用法，「一陣佢返嚟俾人打腫隻眼」。

在片中，他大爆家中工人姐姐很喜歡穿熱褲，還要是露半臀的那一種，而且冬天也不穿長褲。問她原因，原來是前僱主很喜歡她穿短褲。而鄭中基聘用她時，曾問她前僱主的評價如何，她答：「很好呀」，於是他問了工人姐姐拿前僱主的聯絡方法，工人姐姐還搞笑地說：「你問阿Sir啦，Mum好憎我！」不知道是否與熱褲有關呢？

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鄭媽媽的外傭：客人來要自帶工人

鄭中基又分享他媽媽家中的外傭Jeo，頭髮像瀑布一樣漂亮。有次她說自己很累，想請個助手，鄭中基便疑惑，「我媽屋企冇乜嘢做，又成日出街食飯」，再問她為甚麼，她回答：「我一個人清潔廁所，想有人幫忙。」鄭中基到廁所看看，又不是很大，工人姐姐再答：「係呀，我鍾意行孖咇。」即是她喜歡兩個人一起工作，但最後當然沒有為她請助手。

（影片截圖）

他的女兒Emma還和Jeo交換了WhatsApp，他見Jeo姐姐的頭像在床上擺了一個S型的Model姿態，一把頭髮還是十分漂亮。

有一次，鄭中基正準備搬屋，想找人幫忙一起封箱，但大叫幾聲也沒有工人姐姐回應。他想起當時把小孩都送到他媽媽家中，豈料工人姐姐原來都在一起。他問姐姐為什麼，她說：「過嚟洗碗。」原來是Jeo姐姐不願意為僱主以外的客人工作，把碗碟都分得很開，不會幫忙清潔。他問媽媽，如果客人來食飯要不要帶自己的工人姐姐，這個工人不會理你。姐姐的想法真的匪夷所思！