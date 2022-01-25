Omicron｜疫情再燃　勢將在家工作？網民叫好　但當爸媽的卻叫苦

新冠肺炎疫情再度拉警報，已有不少企業龍頭宣佈啟動「居家辦公」，不少網民擔心，又得淪為邊顧小孩邊工作的窘境，網民直呼「再一次居家辦公大家受得了嗎？」有網民亦崩潰表示，「有小孩就變地獄了」，但也有許多人相當期待居家辦公。



PTT網民詢問「再一次居家辦公大家受得了嗎？」他表示，「時間會考驗一切，縱使人類施打疫苗，疫情也會死灰復燃，萬一不幸的又進入三級，小孩在家上課、延後上課、托嬰沒有人帶、幼稚園沒有人開， 再一次居家辦公大家受得了嗎？」

許多沒有小孩的網友紛紛留言「求之不得」、「我沒小孩，很爽」、「樣就不用塞在往園區的路上」、「單身的根本沒差，還比較爽勒」，也有網友擔心三級警戒可能會失業，留言「這次三級直接吃自己了，老闆說要收掉公司」。

不過有小孩需要安置的網民都無法接受居家辦公，留言「有小孩就變地獄了」、「天啊！我有兩個小孩，其中是小嫩嬰，不敢想」、「希望小孩能送去學校給老師顧」、「上一次待在家太久身體出毛病」。

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