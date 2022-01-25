虎年口罩｜農曆新年特別款口罩　必買白爛貓、迪士尼系列親子款

臨近農曆新年，受到疫情影響，大家去拜年都記得要時刻戴口罩，保持衛生。坊間很多口罩品牌都推出新年特別款口罩，除了有新春的圖案外，亦有卡通人物款，小朋友可以和爸爸媽媽一起襯親子款，一起去拜年！



白爛貓虎年口罩

SAVEWO救世為迎接虎年，推出《新年口罩套裝ClassicMask》以及《白爛貓虎年行大運限量口罩》，有齊大人和小童裝，新年可以和仔女一起親子裝去拜年！《白爛貓虎年行大運限量口罩》以新年喜慶色調和祝福字句為設計主題，分別以「恭賀新禧」M碼 及「新年快樂」L碼，跟白爛貓一起迎接虎年，口罩1盒3款各6片，共18個獨立包裝，範圍M碼及L碼，價錢為$118/盒。

而新年平面口罩套裝ClassicMask，以傳統和風設計兩款套裝口罩，虎年「如意」及 虎年「吉祥」新年口罩套裝，每盒更附送新春祈願利是封6件，口罩有成人（M 碼）及中童（S 碼）尺寸，爸爸媽媽可以和小朋友一起戴親子裝口罩去拜年！口罩1盒3款各6片，共18個獨立包裝，價錢為$68/盒。

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迪士尼系列新年口罩

香港口罩品牌Gimans Care最新推出多款口罩系列，當中包括闔家歡至愛Disney 迪士尼系列、讓所有小女孩為之瘋狂的Frozen 魔雪奇緣系列及型格潮人必備的Marvel系列，新年可以和家人一起換上親子款口罩。迪士尼系列平面日式四摺款有齊怪獸公司、反斗奇兵、史迪仔、美女與野獸、愛麗絲夢遊仙境等等，每盒24片，採用獨立包裝，而且每款均有成人尺寸、女士尺寸、 兒童尺寸，價格為$99/盒。

此外亦有3D立體款，有三眼仔繽紛款、魔雪奇緣剪影款，設成人尺寸及女士尺寸，每盒15片，價格為 $108/盒，另設兒童尺寸，每盒10片，價格為$78/盒，全採用獨立包裝。另外，Gimans Care亦推出Frozen 魔雪奇緣和Marvel系列的口罩，平面日式四摺款，每盒30片，有齊成人尺寸、女士尺寸、 兒童尺寸，價格為$128/盒。

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Goodmask亦有推出新年系列口罩，有迪士尼新年款，有齊成人及中童尺寸，虎年主角跳跳虎有2個款式，另外亦有米奇老鼠及唐老鴨的新年款口罩，小朋友最愛，尺寸分為175mm*95mm（成人標準size）、160mm*95mm（成人細碼）、145mm*95mm（中童size），價錢為$50（10片獨立包裝）。另外，Goodmask亦推出了成人新年散裝口罩，非常喜慶，爸爸媽媽可以戴去拜年啦！成人新年散裝口罩價錢為$35／10片、$70／22片、$90／30片。

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荃灣千色匯．元朗千色匯為迎接新年，邀請徐沛之老師以書法水墨畫書法設計成型格十足的「虎年世一」書法口罩，為新春造型添上應節氣氛。H．COINS 會員於活動期間，消費滿HK$250或以上並參加「妙尋虎蹤」AR遊戲，於商場內不同地點以手機登入遊戲頁面收集威風堂堂的老虎水墨畫，完成後即可換領由徐氏親自設計的「虎年世一」書法口罩乙盒。

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「虎年世一」書法口罩（余嘉文攝）

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