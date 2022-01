農曆新年 | 必換20+商場免費利是封　好玩幸運輪、可愛老虎卡通

虎年利是封2022 | 農曆新年將至,各位媽媽們準備好封利是錢給仔女未?今年各大商場都換上具有新年氣氛的裝飾,部分亦有提供免費利是封,例如虎年利是封、卡通利是封等等。今次記者為大家精選必換商場免費利是封,記得盡快去換啦!



卡通人物主題、插畫家繪畫卡通利是封

虎年利是封2022 | 荃灣廣場-闔『虎』請請利是封

荃灣廣場推出了一套四款限量「闔『虎』請請利是封」,以跳跳虎歡樂的形象作主題,採用了很有手感的毛毛設計,分別印有「Happy New Year」、「笑口常開」、「虎虎生威」及「花開富貴」祝賀語句,可愛得來又配合虎年,必換!

換領日期:於即日起至1月31日

換領方法:於荃灣廣場內消費滿HK$600 或以 2,500 The Point 會員積分換領「闔『虎』請請利是封」一套。

虎年利是封2022 | MIKIKI x 卓爾廣場x錦薈坊 x寶怡商場-ULTRAMAN超人利是封

以MIKIKI為首的新地四大商場於農曆新年推出一式兩款ULTRAMAN超人利是封,兩款利是封均以喜氣紅色為底色,印上ULTRAMAN超人配上鐳射閃燙效果,男孩子收到一定鍾意!

MIKIKI x 卓爾廣場x錦薈坊 x寶怡商場-ULTRAMAN超人利是封(黃慧雯攝)

換領日期:於即日起至1月31日

換領地點:於下午1時至下午10時 於商場顧客服務中心或禮品換領處換領。(*寶怡商場之換領只限於逢星期六、日及公眾假期下午1時至下午5時)

換領方法: Point會員以1,000積分並於場內即日以電子貨幣單一消費滿 HK$100;或顧客於場內即日以電子貨幣消費滿HK$300 (最多兩組機印單據) 即可換領ULTRAMAN超人利是封1包 (共2款設計、每包内有8個同款利是封)。

虎年利是封2022 | 上水廣場-Ojisan《玩轉虎年》利是封

上水廣場以「老虎機」及「幸運輪」的藍本設計的Ojisan「玩轉虎年」利是封,配合手感十足的壓凸及閃爍璀璨的熨金效果,加上互動元素,可愛又好玩!「老虎機」利是封,只要拉動利是封背後的祝福卡,老虎機上就會轉動出不同的祝福「潮」語,轉出新春好意頭;「幸運輪」利是封設有可滾動的幸運轉盤,財運、事業運、桃花運。

換領日期:2022 年 1 月 15 日 (六) 至 2022 年 2 月 28 日 (一)

換領地點:上水廣場4 樓顧客服務中心

換領方法:消費滿HK$300 或 The Point by SHKP 會員憑800 分預留換領證+ HK$100 即日電子消費,即可換領Ojisan「玩轉虎年」利是封 1 包,名額有限,,換完即止。

虎年利是封2022 | 東薈城名店倉-白爛貓新春限定版利是套裝

今個新年,東薈城名店倉聯乘亞洲超人氣白爛貓特別推出新春限定利是套裝,套裝外盒以型格虎紋設計,打開外盒即可作賀年揮春裝飾。4 款利是封分別以白爛貓及好友們的不同新春造型設計,白爛貓粉絲必換!

換領日期:2022 年 1 月 17 日至 2 月 6 日

換領地點:東薈城名店三樓禮物換領處 (近 303 號舖- Club 21 Outlet)

換領方法:消費滿港幣 2,000 元即可獲東薈城名店倉 x 白爛貓新春限定版利是套裝(1 套 10 個)

虎年利是封2022 | LCX-RiCO限量版「髮」財水果利是封

LCX邀請韓國人氣插畫家RiCO設計出限量版「髮」財水果利是封,這套利是封以菠蘿、杮子、蘋果和桃造型亮相,除了可愛精美,更滿載祝福,祝願大家虎年好運連連、事事如意、大紅大紫、甜甜蜜蜜!利是封更能用隨附的繩子串連在一起,化身成為得意掛飾!

換領日期:即日起至2022年2月3日或換完即止

換領地點:LCX顧客服務部

換領方法:於LCX消費滿HK$1,000或以上(最多兩張即日發票),即可免費換領LCX x RiCO限量版「髮」財水果利是封(一套八個)。

虎年利是封2022 | 荃新天地Citywalk -Cataholic Wonderland虎年竹福利是封

荃新天地Citywalk 推出限量版「虎年竹福利是封」,兩款封套分別印有「金元寶 • 貓貓魔法師Mika」和「紅梅花 • 好奇貓少女Alice」的設計,只要拉動內封,封套上的萌虎造型貓Mika和Alice隨即由精靈大眼秒變心心眼,更分別送上誠摯祝福語「招財進寶」和「花開富貴」。

換領日期:2022年1月22日起至換完即止

換領地點:荃新天地1期禮賓處

換領方法: S + REWARDS會員憑35點數可換領利是封乙套(一套兩款,每款4個,總共8個)。

虎年利是封2022 | The ONE -金運全開利是封

本地人氣插畫師蛙姐(Mandies Kwok)創作的卡通人物「肥蛙」今次以青蛙造型及全新老虎扮相亮相,「金運全開利是封」帶著「平安健康」及「金運全開」的祝福,非常可愛!

The ONE -金運全開利是封(王淑君攝)

換領日期:1月15日起至換完即止

換領地點:The ONE UG2顧客服務中心

換領方法:於場內消費換領 The ONE Club會員於TheONE任何商戶以電子貨幣即日消費滿HK$ 600,連同相符之電子貨幣付款存根及出示電子會員卡(每組有效單據最多可換領共2套)

虎年利是封2022 | PopWalk天晉滙-「WHOSMiNG 旨在一喜」利是封

PopWalk天晉滙邀請了台灣人氣文青插畫家WHOSMiNG,推出一套4款《PopWalk X WHOSMiNG旨在一喜》2022虎年利是封套裝及尊貴新春利是禮盒,各款利是封亦用上文青風的糖果色調,每款均以簡約的線條畫出可愛的老虎,4款利是封特別採用立體熨金工藝及激凸效果,突顯細緻的豐富觸感,每款利是封皆用不同彩紙製作而成,質感十足;上面更印有「Happy Year of the Tiger」、「旨在一喜」及「招財進寶」等祝賀語句。

換領日期:即日起至1月31日

換領地點:PopWalk天晉滙各期商場顧客服務中心

換領方法:顧客於PopWalk天晉滙以電子貨幣即日消費滿$200,或The Point by SHKP會員憑800 積分即可換領「WHOSMiNG 旨在一喜」利是封一包。

虎年利是封2022 | 皇室堡-「喵」年禮遇利是封

皇室堡的「喵」年利是封印有笨薯、文地貓及多爺新春造型的利是封,配上招財進寶及虎虎生威的祝福字句,配以高貴熨金設計,絕對是貓奴必換利是封!

換領日期:即日起至換完即止

換領方法:WINDSOR CLUB會員於皇室堡任何商戶以電子貨幣即日消費每滿HK$500即可免費換領「『喵』年利是封」乙套(每套8個)。(每組有效單據最多可換領2套)

虎年利是封2022 | 朗豪坊-快樂常『胖』開運禮盒

朗豪坊特別推出「快樂常『胖』開運禮盒」,以貓咪喜歡擠進小盒子讓肉肉滿瀉的概念為設計主題,利是封上的肥肥貓以懶洋洋的姿態在封面伸著懶腰,配上鮮豔的橙色和至螢的鮮黃色,朝氣勃勃的顏色與優哉游哉的貓咪有種不違和的反差感,吸睛度極高。

換領日期:由即日起至2月4日

換領方法:LP CLUB會員以1,000分即可免費換領「豐足年年利是封一套(6個)」,以5,000分即可免費換領「快樂常「胖」開運禮盒乙個(包括一套12個肥肥貓利是封; 肥肥貓罐罐一個(內含彩子飲品製造所:紅棗桂圓薑黑糖磚及菊花山楂冰糖磚各1粒)」

虎年利是封2022 | 屯門市廣場-肉肉熊與花花貓甜蜜蜜利是封

屯門市廣場特別準備了「肉肉熊與花花貓甜蜜蜜利是封」讓S+ REWARDS會員獨家換領。「甜蜜蜜利是封」以女生最愛的珊瑚粉以及櫻花粉為主色,封面是肉肉熊與花花貓這對小戀人手挽手、充滿愛意地帶著四組賀年語句與大家拜年,包括「春風得意」、「甜甜蜜蜜」、「幸福美滿」、「合家團圓」。

換領日期:2022年1月12日 (三)起至換完即止

換領方法:S+ REWARDS會員可憑指定點數或憑「屯市之友」或「白金買家」勳章以優惠點數換領。

虎年利是封2022 | 置富Malls-萌虎行運Double Up利是封

置富 Malls推出限量版「萌虎行運Double Up利是封」,兩款利是封分別是祈求人緣運的小妹x DD紅粉桃花款式,以及祈求財運的大大 x雪比閃耀金幣款式,利是封印上燙金萌虎頭套,只要上下拉動封套,不同角色將輪流換上萌虎造型。

換領日期:1月11日起至換完即止

換領地點:置富Malls指定單一商場(+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈)

換領方法:Fortune+會員凡於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶累積消費滿HK$500(包括HK$400或以上的電子貨幣)或到Fortune Malls App使用Point+即可換領「萌虎行運Double Up利是封」一套。(每套兩款,共8個利是封)

虎年卡通利是封

虎年利是封2022 | 海港城-「招財貓」利是封

今年海港城特別以與老虎同屬貓科動物的「招財貓」為設計主題推出「招財貓」利是封,配以燙金和壓花效果,突顯貓咪的「虎紋」並營造出「毛茸茸」的感覺,讓「招財貓」更顯高貴。4款不同顔色配搭和笑臉的「招財貓」,分別舉起左手和右手,爲大家招財又招福。以金黃、米黃、粉紅和紫色爲主調的貓咪們繫上獨特設計的頸帶和小鈴鐺,寓意不同祝福,象徵健康、財運和人緣,而繫上四葉草頸帶的紫色「招財貓」則抱著一隻小貓咪在懷中,寓意老少平安。「招財貓」利是封一套16個(8大8小) 。同樣以貓咪造型設計的「貓貓毛毛」利是袋時尚感十足,既可手穿,亦可手挽;有粉紅及橙紅兩色,即使是日常穿搭都容易配襯。

換領日期:2022年1月14日至1月30日

換領地點:海港城港威商場2樓 (近GW2217-8號舖ACCA KAPPA)換

領方法:Harbour Cityzen 會員於推廣期內在海港城以指定電子貨幣同日消費滿$1,500,即可捐款$60換領利是封及捐款$100換領利是袋。

虎年利是封2022 | 荷里活廣場 -「虎躍獅騰」利是封

荷里活廣場特別推出「虎躍獅騰」閃爍立體限量版利是封套裝,利是封以賀年獅頭及應節老虎作設計主題,配以充滿氣派的大紅色、高貴桃紅及喜慶橙色作主調,當你掀起獅頭和虎頭的嘴巴打開利是封時,活潑可愛的嘴臉就像跟你開心拜年,送上賀年祝福。

換領日期:2022 年 1 月 7 日起至換完即止

換領地點:【即日消費】荷里活廣場一樓禮品換領處(近 H&M)/【VIC 積分】荷里活廣場一樓客戶服務中心

換領方法:憑即日在場內以電子貨幣消費滿$300,或憑20荷里活廣場 VIC 積分,即可換領「虎躍獅騰」閃爍立體限量版利是封套裝一份。

虎年利是封2022 | 東港城 -福虎獻瑞利是封

東港城為迎接即將來臨的壬寅虎年,推出「福虎獻瑞利是封」,以模切細塑出四款福氣老虎仔,神采飛揚地送上四色燙金的祝福語,配搭質感十足的細緻老虎紋浮雕,虎年必換!

換領日期: 2021年1月13日至2月28日

換領地點: 東港城二樓禮品換領處

換領方法:顧客消費滿指定HK$2,800或The Point by SHKP 會員憑5,000 The Point會員積分+HK$2,000即日電子消費,即可換領「福虎獻瑞」利是封(2包)+全港獨家LEGO® 傳統人力車街景套裝。

虎年利是封2022 | Nan Fung Place-虎虎生威利是封

Nan Fung Place推出三款以虎為設計主題的「虎虎生威利是封」,老虎身上的斑紋與煙花以壓花製作,手感十足,利是封中間亦暗藏「笑哈哈」及多顆心型圖案,一套兩款的「虎虎生威利是封」更可以變成站立式擺設,將活潑喜慶的老虎變成裝飾,過年時節更添喜慶氣氛。

Nan Fung Place-虎虎生威利是封(黃慧敏攝)

換領日期:於即日起至1月31日

換領地點: Nan Fung Place 地下顧客服務處(地址:中環德輔道中173號)

換領方法:登記成為「NF Shopping購物禮遇」會員,並以電子消費滿HK$500,即可獲虎虎生威利是封1套。

虎年利是封2022 | 將軍澳廣場-虎躍迎新利是封

將軍澳廣場的「虎躍迎新利是封」一式兩款,其中一款有兩隻喜虎於寓意金銀滿屋的煎堆當中互相嬉戲、笑意盈盈,喜氣洋洋。另一款則有福虎化身大吉,祝福大家虎年大吉大利、如意吉祥。

將軍澳廣場-虎躍迎新利是封(黃慧敏攝)

換領日期:2021年1月17日(星期一)至31日(星期一)

換領地點: 將軍澳廣場一樓獎賞專櫃

換領方法:登記成為「NF Shopping購物禮遇」會員,並以電子消費消費滿HK$300可獲虎躍迎新利是封1套。

虎年利是封2022 | 馬鞍山中心-虎躍迎新利是封

馬鞍山中心-虎躍迎新利是封(黃慧敏攝)

馬鞍山中心推出的「虎躍迎新利是封」由吉祥老虎送上寓意喜慶的金吉!揭開利是封封面,吉祥老虎將會分享金吉承載的祝福,希望大家在虎年吉星高照、萬事大吉!燙金製作的虎眼,精神飽滿,祝願大家於新一年龍馬精神。

換領日期:2021年1月17日(星期一)至31日(星期一)

換領地點: 馬鞍山中心地下客戶服務中心

換領方法:登記成為「NF Shopping購物禮遇」會員,並以電子消費滿HK$300可獲虎躍迎新利是封1套。

日式卡通利是封

MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY(新都城中心2期及3期)、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心.沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊-御守造型利是封

即日起至2月3日,H·COINS推出以日式傳統新年為主題的利是封套裝,結合多款日本緣起物元素如達摩不倒翁、水印如意結、祈願繪馬及御守等,設有特別版—「新春祈願繪馬盒連御守造型利是封套裝」及標準版—「御守造型利是封」,與大家喜迎虎年,迎春納福!

換領日期:2022年1月7日至2月3日或換完即止

換領地點: MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY(新都城中心2期及3期)、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心.沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊

換領方法:會員先於H‧COINS手機應用程式內憑1,888 COINS或688 COINS即可到就近H·COINS參與商場免費換領「新春祈願繪馬盒連御守造型利是封套裝」乙套(附3款御守造型利是封,共12封)或「御守造型利是封」乙套(一套3款御守造型利是封,共12封)。

虎年利是封2022 | 新城市廣場 -「金瀛新春」和風利是封

新城市廣場推出大方優雅的「金瀛新春」和風利是封套裝,以新年極具象徵性的年花「桃花」及「牡丹」作主要設計靈感,,以日式簡約的粉嫩色系作設計基調,配合獨特的燙金和浮雕印刷技術,打造微立體感的錦簇花團,秀麗大氣,同時注入日式對稱的構圖美學元素,突出日本溫婉而和諧有致的文化特色,饒富東瀛韻味。

換領日期:2022年1月10日至31日

換領地點:新城市廣場3期1樓The Point會員專櫃

換領方法:The Point by SHKP會員以2,500會員積分,或以電子貨幣即日消費滿HK$1,000即可換領「金瀛新春」和風利是封賀年版(1套4款,共8個利是封)。

虎年利是封2022 | 將軍澳中心-幸運御守利是封

將軍澳中心推出幸運御守利是封,利是封設計成日本神社的御守一樣,4款利是封分別祝福大家在金運、健康、愛情和事情方面平安順利。刮去利是封中間圖案的熨金,即有機會獲得豐富獎品,包括高達3888 The Point積分及$20將軍澳中心商場餐飲贈券。

將軍澳中心-幸運御守利是封

換領日期︰即日起至1月25日

換領地點︰將軍澳中心L1 VIP會員專櫃

換領方法:The Point會員於將軍澳中心以電子貨幣單一消費滿HK$400,即可換領幸運御守利是封一包(每包內有4款利是封,每款2個)。

