虎年童裝｜品牌推出卡通人物聯乘服飾　必買小丸子、老虎親子裝

還有一星期就到農曆新年，新一年當然要換上新衣服去拜年，有品牌推出卡通人物聯乘服飾，有《櫻桃小丸子》、《PLASTIC THING》，亦有可愛的老虎造型柴犬。



櫻桃小丸子 X CATALOG系列

CATALOG今次與日本國民動畫《櫻桃小丸子》中多個人氣角色聯乘，推出多款服飾配件。今次推出的服飾除了有成人衛衣、短袖T恤外，童裝有超可愛的小丸子及花輪同學長袖T恤，小朋友穿上彷如真人版小丸子及花輪同學一樣，亦有以水手服、運動服和校服設計為創作概念的短袖T恤和童裝連身裙，等待天氣一入春回暖就可以穿著！

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另外小丸子的經典配飾，包括迷你斜挎包、成人及小童尺寸鐘型帽、小丸子及野口同學造型暖手咕𠱸、毛絨斜肩包等等，小丸子粉絲一定要入手！櫻桃小丸子 X CATALOG系列現已於全綫 CATALOG 門店及網店公開發售。

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《PLASTIC THING》X CATALOG 系列

另外，CATALOG 與本地插畫家《PLASTIC THING》聯承推出一系列以虎年作主題的服飾，爸爸媽媽和小朋友可以一起穿上身服飾去慶祝新年。成人款衛衣、短袖T恤都有玩味口袋設計，口袋隱藏《PLASTIC THING》爲食妹圖案，亦有扮演「招財虎」的為食妹的成人款衛衣，超有農曆新年氣氛。而童裝方面今次有超可愛的可愛小老虎造型衛衣，配合今年虎年，去拜年就最啱！

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xxxx新春開運毛毯，可作咕臣及毛毯使用；新年聚會上將毛毯搖身一變成為別注版為食妹魚蝦蟹遊戲 （內附骰子），一物三用。另外凡購買《PLASTIC THING》 X CATALOG 系列滿指定金額即送《PLASTIC THING》新年利是封連揮春乙套。《PLASTIC THING》X CATALOG 系列現已於全綫 CATALOG 門店及網店公開發售。

ad-lib人氣柴犬公關P仔服飾及精品

ad-lib趁著農曆新年推出一系列衣物及精品，除了有紅噹噹的「今晚打老虎」Tee，有齊小童及大人裝，爸爸可以和囝囝一起著去拜年，超有氣氛！另外亦有多款人氣柴犬公關P仔精品，包括四色揮春、麻棉儲物櫈、P仔軟硅藻土浴室地墊等等。

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