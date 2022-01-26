Omicron可在塑膠表面存活8日　用酒精搓手液15秒可令病毒失去活力

日本有最新研究發現，新冠變種病毒株Omicron在塑膠和皮膚上的平均存活時間比之前的變種病毒株都要長，在塑膠表面甚至可存活8天，間接地解釋了Omicron更容易傳播的原因。



京都府立大學一個醫學團隊近日發表研究報告，指與其他新冠變種病毒株相比，Omicron的存活能力特別強。研究人員發現在塑膠表面上，Alpha、Beta、Gamma和Delta病毒株的平均存活時間分別為191.3、156.6、59.3和114小時，原始新冠病毒株則只有56小時，但Omicron病毒株卻長達193.5小時，即足足8天之久。

研究人員又在屍體皮膚上進行實驗，發現Alpha、Beta、Gamma和Delta變種株在皮膚上能分別存活19.6、19.1、11及16.8小時，Omicron變種存活時間則為21.1小時。

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所謂病毒存活時間，即病毒在表面停留一段時間後，仍保留感染及複製能力。研究人員表示，Omicron取代Delta成為在全球快速傳播的主流變異株，或與其環境中的穩定性有關。

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遇酒精搓手液15秒即失去活力

雖然Omicron存活時間平均較長，但所有變種病毒株遇上酒精洗手液15秒後，就會完全失去活性，因此研究人員強烈建議民眾依照世界衛生組織（WHO）指引，繼續使用酒精搓手液來維持手部衛生，防止染疫。

有關研究報告目前已在生物學研究預印網站bioRxiv發表，正待同行評審。