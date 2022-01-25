Omicron｜增強兒童呼吸系統健康　營養師建議補充5大營養素防病毒

本港爆發第五波疫情，新冠肺炎變種病毒Omicron及Delta肆虐，營養師李杏榆（Annie）分享5種關鍵營養素，讓小朋友從日常飲食出發，平衡免疫系統，齊齊預防病毒！



根據南非和美國、英國的醫學統計指出，感染變種病毒Omicron的患者以咳嗽、流鼻水、打噴嚏等上呼吸道症狀為主，顯示病毒量以在口、鼻、咽腔較多。營養師李杏榆受訪時，分享5大關鍵營養素，建議小朋友要多吸收，以助平衡免疫力，增強抵抗力。

維他命C

維他命C具有直接抗氧化功效，可提高免疫機能，幫助保護身體免受自由基的破壞，活化體內的T細胞和B細胞，對抗外來的細菌或病毒。不過由於維他命C屬水溶性，不會儲存在人體內，所以要注意每日從飲食中吸收，成年人維他命C的每日建議攝取量為100毫克，最高上限是2000毫克。常見食物有奇異果、橙及柚子等柑橘類水果。

（photo-ac）

維他命D

維他命D對身體內骨骼及礦物質新陳代謝十分重要，而人體正正需要維他命D才能吸收鈣，以保持心臟、肌肉及神經正常運作。李杏榆亦指，早前有研究發現，維他命D能有助預防上呼吸道感染，而病人染病後若吸收充足維他命D，亦可加速痊癒時間。

根據美國國家醫學研究院資料，成年人每日需攝取400至1000國際單位維他命D，1歲或以下的嬰兒平均每日需攝取400國際單位維他命D，而1歲或以上的幼童、青少年及成年人則需平均每日需攝取600國際單位維他命D。攝取維他命D最簡單的方法就是接觸陽光，不過近日疫情肆虐，大家即使外出都戴著口罩，減低維他命D吸收，她建議可多吃菇菌類食物、雞蛋或牛奶等乳製品。

（photo-ac）

鋅

至於微量營養素鋅（Zinc），李杏榆表示鋅負責幫助細胞及營養代謝，有助增強免疫系統。鋅亦具有抗氧化作用，能對抗自由基，減少發炎時自由基對組織細胞的傷害。鋅的常見食物包括魚、蠔及蜆肉等貝殼類海鮮，她建議家長平時可煮海帶湯，內有豆腐、蜆肉、紫菜等材料，烹調方法既簡單，又含有多種重要營養素。

（photo-ac）

硒

硒可有效保護細胞和組織免受過氧化物的損害，維持心血管系統的正常結構和功能。李杏榆指出，近日亦有早期研究發現硒可以有助提升感染新冠肺炎後的痊癒率。常見食物包括柴魚、鱈魚、鰹魚等海產，以及洋蔥、蕃茄、綠花椰菜、蘆筍等蔬果。

🔼🔼🔼Omicron肆虐，兒童患者會有咩病徵？👉🏻👉🏻👉🏻Omicron病徵 | 各地兒童確診個案增 出現咳嗽等5大症狀要留神👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

（photo-ac）

蛋白質

李杏榆表示，每人每日都要保持進食不同種類的蛋白質，因為人體正正需要不同蛋白質內的多種氨基酸，維持肌肉量之外，同時製造免疫球蛋白，以製作足夠的白血球幫助抵禦病毒。雞蛋、雞肉、魚肉、海鮮類、牛奶、豆製品均含有豐富蛋白質。

（photo-ac）

免疫系統著重平衡

除了上述5種營養素外，李杏榆亦建議，家長可額外為12歲或以下小朋友提供益生菌營養補給品，以強化免疫保護及腸道消化。各類發酵食物，如泡菜、納豆、味噌、乳酪等食物都含有豐富的益生菌。

不過她強調，免疫系統著重平衡，因為免疫系統太強反而容易導致各種敏感症狀，但免疫力低又會容易受病毒感染，因此應從中取一個平衡點，才能保持強健體魄。

（photo-ac）

香港營養師學會(HKNS) 認可營養師 李杏榆

🔼🔼🔼🔼兒童確診後仲會出現咩症狀？👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻Omicron病徵｜英醫生：15%兒童感染後出現皮疹 還會伴隨3大症狀👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼