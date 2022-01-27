年廿八洗邋遢｜清潔家居5大日本製神器　價格低、體積小成效大

過年前為家居大掃除實在令媽媽們頭疼！年廿八一天當然不夠用，不妨參考日本主婦們推薦的打掃良物，簡單又方便，更可以把小朋友常常弄污糟的衣服、鞋子重新變乾淨！



媽媽們都明白，污跡一旦變得頑固就會非常難處理。日本主婦推薦一些打掃良物，價錢不貴，但效果非常驚人，十分值得花小錢、省力氣，把清潔的精力和時間都轉化為高質素的親子時間吧！

「乜都洗到魔法皂」

這片居家良物是日本的「國民肥皂」，基本上不用賣廣告也是家家必備。小孩常常弄髒的衣物、口水肩、鞋子、丈夫上班的恤衫衣領等等，都是一抹、一浸、一洗就能回復清潔。包裝紙上也寫著它有多萬能：泥污、黑污、食物污跡、墨水筆跡、皮脂污垢、化妝品污跡等等，除了清潔，還有除臭和殺菌功能。

+ 5

山崎小海豹海綿刷

這塊刷子分2邊，一邊是海綿、另一邊是百潔布。拿來當洗碗的百潔布也相當好用，但最厲害的用來清潔水龍頭和洗手盤，擦亮後也不易再沾上水跡，效果也是非常明顯。

+ 4

無死角清潔刷

家中很多微小位置、電器的出風位也是媽媽清潔的難題，這一套刷子真的是幫了大忙。不同的刷頭都很細小，有些設有弧度，適合清掃不同位置的塵埃！

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洗衣珠珠

一家四口的換洗衣物很多，而且在疫情之下，每天要清洗的衣物更是多不勝數。每次洗衣，媽媽也要先後量度洗衣粉、柔順劑的份量。日本現時出產的洗衣珠只要一粒就能處理，滾筒或是前置式的洗衣機都適用。不過謹記要放在小朋友拿不到的地方，因為看起來很像果凍，萬一吃了後果不堪設想。

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洗污筆

小朋友總愛在牆上亂畫，又或是在移動傢具時，不小心就會把牆壁揩花，造成一條條礙眼的污跡。這些洗污筆就像是擦膠一樣，可以把牆上的污跡慢慢擦走，雖然這物品相當花時間就是了，總比整幅牆重新上漆好吧？