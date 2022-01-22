親子好去處｜10個農曆新年如常開放親子農場　摘士多啤梨再爬繩網

【新年親子好去處戶外篇】新年親子活動受到第五波疫情影響，賀年氣氛大減，家長不妨帶小朋友到本地親子農場親親大自然、摘士多啤梨，呼吸新鮮空氣、放電減壓之外，還可以體驗耕種樂趣及與小動物互動，享受親子樂！



本港有不少向公眾開放的農場和植物園，不但有種植場地可供小朋友親身體驗下田樂趣，亦有不少農場養育動物和昆蟲，讓小朋友與小動物互動。部分農莊更設有各式歷奇及康樂活動，又有工作坊，不論好動還是文靜的小朋友都啱玩！

【新年親子好去處戶外篇】嘉道理農場暨植物園

位於大埔的嘉道理農場暨植物園佔地超過148公頃，是一所保育與教育中心。園內設有淡水生物屋、野生動物圍、爬行動物花園、豬舍等，供一家大細觀賞；亦有森林果園、仙人掌溫室、白理桃蘭花保育園、昆蟲館等觀看植物和昆蟲的地方，小朋友絕對可以增加對大自然認識和了解！

不過為配合政府防疫指引，園方每次最多只可容納1,000位遊客、每日人數上限3,000人，每組訪客亦不能多於4人。農場小賣部每次最多可容納10人。「心在．自在」大自然禪藝展覽及所有室内展館暫時關閉、公衆講座、體驗活動及導賞活動暫停舉辦。

園方每日開放時間為早上9時30分至下午5時正，需注意每日下午4時後謝絕遊客入場。至於農曆新年假期期間，園方於大年初一至初三（2月1日至2月3日）暫停開放，而1月31日及2月4日亦只於上午9時30分至下午12時45分開放。

地址：新界大埔林錦公路

電話：2483 7200

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【新年親子好去處戶外篇】長洲西園農莊

西園位於長洲西南角，園内11英畝土地劃分6個主題營區，設有多項戶外活動及玩樂設施，包括弓防箭、平衡車、泡泡足球。園內的「樹頂走廊」更是本港唯一獲美國ACCT（Association for Challenge Course Technology 美國挑戰課程技術協會）認可機構並發出證書的樹頂繩網陣，不論大人或小朋友都可玩得盡興。園內亦設有多個不同主題露營區，如印第安營區、南非營區、觀星圓拱屋營區，讓小朋友在較少光害的長洲觀星，學習星座知識。

園區在農曆新年假期間如常開放，入營時間為下午3時至7時，退營時間為早上9時30分至11時30分。惟家長需留意露營用品均需預約；所有燒烤爐租借方面已包含炭、熟食碟、火機、燒烤網及食物夾；食材預訂服務則於1月30日至2月8日暫停，訪客需自備燒烤食物。

地址：長洲西灣 DD CC Lot 12, 西園

電話：2981 1010

【新年親子好去處戶外篇】有機薈低碳農莊菠蘿園

位於錦田的菠蘿園以有機農莊為教育基地，佔地逾13萬呎，園內設施活動多元化，有不少遊樂設施和工作坊，亦有蔬菜田和果園，小朋友除可體驗親手採摘新鮮水果，還可以走入「親親動物園」，餵飼小兔子和小羊。園方19年還從澳洲引入4隻羊駝，小朋友可以跟小動物近距離接觸！菠蘿園亦歡迎訪客帶同寵物入園，不過需於參觀前預先致電農莊登記，在園內亦需妥善照顧寵物，避免騷擾其他參觀者。

園區在農曆新年假期間如常開放，開放時間由上午10時至下午6時，需注意每日下午5時後謝絕遊客入場。另部分興趣班設有人數限制，額滿即止，家長需留意提早預約。

地址：錦田四排石村39號

電話：5579 2178

【新年親子好去處戶外篇】Nature's Harvest 清新地有機悠閒農莊

「Nature's Harvest 清新地」位於西貢白水碗，座落於科技大學附近，面積達11萬呎，提供半農半旅體驗，小朋友可體驗落田收割樂趣。新春期間，園方更設有虎年杯子蛋糕工作坊、招財貓鈴鐺手繪御守工作坊、荔枝木手工窯烤Pizza，以及自摘有機柑桔，適合一家大細又食又玩！

清新地逢星期四至日、早上9時至下午5時開放，星期一至三休息，公眾假期除外；至於農曆新年期間，則將於1月24日至2月3日休園，其餘日子照常開放。

地址：西貢白水碗 D.D.227 （科技大學旁）

電話：2723 3126 / 5112 9195

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【新年親子好去處戶外篇】大埔蝶豆花園

位於大埔鳳園路的蝶豆花園走夢幻童話風，以蝴蝶、蝶豆花和羊駝作主題，到處可見大片花海，打卡位眾多。有花海自然吸引不少昆蟲到訪，「甜蜜蜂園」可讓小朋友親自嘗試採蜜，帶走全天然蜜糖，而園內的動物園除飼養了小羊和白兔，亦有6隻來自澳洲的小羊駝，大人細路都可以親親小動物！農莊全年無休，開放時間為早上10時至下午6時。

地址：新界大埔區鳳園路8號

電話：6583 5111 / 6589 3111

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【新年親子好去處戶外篇】樹屋田莊

樹屋田莊位於大埔林村，場內設有多項特式訓練及康樂活動，包括森林學園、橫水渡、幼童竹筏，一家大小訓練手腳協調，仲可以順便做運動！場內亦提供樹屋歷奇、高台飛索、木磚過河、繩網挑戰等歷奇活動，適合喜歡四處跑跳、愛冒險的小朋友。

2月份期間，田莊只於指定日子開放，包括5、6、7、8、9、10、12、20、26、27日，開放時間為上午9時至下午5時，而且田莊內活動必須夠指定人數，入場人士亦需在活動日前最少兩個星期遞交申請，想去玩的家長記得要預早安排。

地址：大埔林村新塘下村26A2 / 26A2

電話：2658 2618

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【新年親子好去處戶外篇】假日農場

位於上水大隴坑村的假日農場保留原始農場風貌，小朋友在農場來個田園生態漫遊，試試農耕體驗、餵飼小動物、磨豆、舂米及釣魚等活動。農場內亦有多種以環保物料製造的玩樂設施，如飛索、膠筒飛船、鐵管滑梯、車胎玩具車、繩網陣，小朋友可以盡情玩餐飽！

農曆新年期間，農場還特設「奇趣動物全接觸」活動，讓小朋友認識各種新奇有趣的小動物。農場僅於大年初一及初二（2月1日及2日）休園，其餘日子照常開放，時間為上午10時至下午5時。入場人士需事先以電話預約，並登記成為會員，而預約日期只限兩星期內。

地址：新界上水大隴坑村62C

電話：2668 4055 / 2670 2345

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【新年親子好去處戶外篇】天水圍綠田園

天水圍綠田園位於元朗天水圍沙江圍側，佔地逾10萬平方呎，是個免費入場的大型有機農莊。場內設有大型有蓋燒烤場，還有天然湖泊，小朋友除可以踩水上單車，亦可現場買魚糧餵錦鯉。園內其他玩樂設施包括攤位遊戲、動物農莊、養蜂場，家長和小童都可以玩樂一天！

綠田園於1月30日至2月2日休息，初三啟市，開放時間為上午10時至下午6時。家長需留意，園內不得自攜食物及飲品，亦不可自備野餐。

地址：天水圍沙江圍側（由天華路進入）

電話：2472 6848 / 2472 6797

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【新年親子好去處戶外篇】禾田喜山種植園

禾田喜山種植園位於沙頭角塘肚村，佔地20萬方呎，設有原野大草原、水耕種植區、蜜蜂區等，小朋友可一邊採摘新鮮蔬果，一邊學習農耕種植。玩樂方面，園內亦設有28米長真草滑草道、高卡車、手搖船、攀石、滑水道、飛索等，只要年滿3歲皆可參加！

種植園新春期間照常營業，開放時間為上午10時30分至下午4時30分，惟園區不設即場購票，訪客必須事先在網站預約及繳款。而因應疫情，園內的水耕種植、香草及小羊導賞團已經暫停。

地址：新界沙頭角塘肚村（沙頭角農莊直入）

電話：6010 5978

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【新年親子好去處戶外篇】大棠生態園

位於元朗的大棠生態園是本港少數飼養馬匹的農莊，小朋友除了可騎馬之外，亦可嘗試坐牛拉車、餵飼羊群和看到鴕鳥、孔雀等罕見動物，滿足小朋友的好奇心。生態園亦有士多啤梨、香印提子、有機木瓜、黃金熱情果等蔬果供採摘，大人細路都可以滿載而歸。

生態園每日上午9時至下午6時開放，年中無休，無須預約，家長可以隨時帶小朋友親親大自然！不過要注意馬房逢星期一休息，公眾假期則如常開放。

地址：新界元朗大棠山道11號

電話：2470 2255 / 2470 2201 （團體查詢）