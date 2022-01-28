Omicron｜4孩媽媽推介8大食材網店　凍肉店主推介10款耐存食材

新冠肺炎變種病毒Omicron及Delta肆虐，在第五波疫情下，有源頭不明個案患者是負責到街市買餸的家庭主婦，令不少媽媽也盡量減少到人多細菌多的街市，轉往網上購物平台入貨。黃太育有2子2女，最細的兒子剛滿1歲，最大的兒子9歲，3個孩子要上網課，而外傭早前離職，疫情之下難以再聘請新外傭，於是要「一打四 」，她指近日不少網上平台也推出優惠，家中9成食材都可以靠網購完成。



雖然黃太所住之屋苑樓下已有大型商場及超市，但在「一湊四」的情況下，她也難以抽身外出，她說:「大的兩個孩子已上小學，可以自己在房內上網課，但細女是幼稚園，我要陪住她上堂，小兒子也學行階段，常常要看住。如果一個人帶住4個小朋友出去購物，人多菌多，單是加強全副防護裝備，要成功出門口也不容易，所以我都會上網購物。

分秒必爭網購食材

要安安靜靜網購，黃太惟有連睡前刷手機時間也要用上，「睡前一刻都在看要買甚麼，有機個手機APP都可以買新鮮食材，加上我住的屋苑手機群組有攪團購，只要預先下單，一星期大約入貨一次都可以應付到一家六口的早、午、晚三餐，不過如果突然想要食某款菜式，就要落樓下日式超市，因為細仔要食粥仔，有時都要落去買新鮮材料。」

再忙的黃太，也堅持一星期煲最少一個湯水給家人飲用，「除了會上網買湯包，家中一定必備『無花果』，簡單的無花果煲蘋果雪梨，小朋友都可以當水飲。」

按圖即睇8大食材網購推介:

iEAT

iEAT自2000年起於網上專營食品批發與零售、各國食材批發、日本食品批發、日本清酒、急凍海產等，零售分店遍佈港九新界各區，近年更進駐各大型屋苑商場及鄰近港鐵沿線位置的店舖。

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HKTVmall

以網上購物商場為主打，集過百品牌及4千多間商戶共60萬件貨品，包括超市、美妝、電子電器、家品、母嬰、寵物用品。透明價格走，提供送貨到家及超過200個自取點。

Market Place by Jasons App

搜羅由惠康超級市場 Wellcome Supermarket、Market Place及Market Place by店之商品，以簡單易用版面及清晰分類方便顧客購物。提供每日、App限定、節日限定主題推廣優惠及「即日買，即日送」送貨服務。

🔼🔼🔼睇埋營養師建議儲糧食材，健康萬無一失!即睇：Omicron｜居家隔離糧食儲存建議一覽 營養師建議存放4類必備食材🔼🔼🔼

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威軒

黃太所住的屋苑內，有鄰居不時在手機群組分享「威軒」團購，店鋪設於屯門設立持牌廠房，提供盆菜、方便餸包、湯包、新鮮蔬菜及水果，建議大家致電取最新報價單。

百佳網店 – 網上超級市場

搜羅過萬款全球不同貨品、由原箱產品、糧油雜貨、寵物、母嬰用品以至美妝護膚等，最快可即日送貨到家，新增多個送貨熱點，買滿$500 即享即日免費送貨，過百自取網，消費$1都可網購店取，最快3小時店內取貨。不定期推出網上限定優惠、主題推廣活動、電子優惠券活動、易賞錢會員專享優惠等。

鮮直送Fresh Go

鮮直送Fresh Go手機應用程式讓大家透過應用程式在香港仔魚類批發市場直接選購生猛海鮮，以網購模式24小時直播銷售，靈活配合APP打造24小時送貨服務。

鮮直送Fresh Go自設運輸車隊送遍全港九，隨時隨地一鍵下單，新鮮海產直送上門。顧客購物滿HKD$300，全港九新界(離島除外)均可享有免費送貨服務。

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🔼🔼🔼睇埋全職媽媽建議儲糧清單，疫情減少去街市都唔怕:micron│全職媽媽疫情下 3日1次到街市 教你點用1個鐘買齊3日餸🔼🔼🔼

青協有機農莊

青協有機農莊旗下的有機網店提供送貨上門服務，售賣各種有機蔬菜及水果、有機香草、有機乾貨、天然飲品、香草盆栽等等，有機蔬菜及有機產品皆是每天即摘，非常新鮮。

購買者可以直接於網站訂購及用信用卡付款，購買最低訂購金額為折扣後$120，購買金額$120 至 $250 需加運費 $35，買滿$250以上免運費。而送菜安排方面，香港島地區將於逢星期三及五送貨、九龍及新界地區將於逢星期一及四送貨，離島、馬灣及偏遠地區暫不設送貨服務。一般送貨時間為早上10時30分至下午5時。

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VMO 蔬菜統營處

蔬菜統營處為廣大市民提供本地優質蔬菜，如信譽蔬菜、有機蔬菜和水耕菜。早前推出「本地魚菜直送APP」，讓大家可以透過手機應用程式購買新鮮蔬菜。購買最低訂購金額為$300， 每個地區的送貨日子皆有所不同，詳情可以留意應用程式內的資料。離島、馬灣及新界偏遠地區暫不設送貨服務。

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凍肉店主推介

而育有一子一女的鄭太，除了要為解決家人的三餐而四出搜購食材之外，最近她與朋友一同經營冰鮮食材生意，一齊由自肥開始，她說:「因為自己本身都要買餸，我好喜歡四出找尋不同國家的食材，疫情令到大家都不能夠去旅行，自然會懷念日本菜、台灣料理、西餐、甜品，現在連好多港式食物都可以自家整到同出面一樣，足不出戶都唔怕。加上現在煮食用的小家電十分普及，就算煮藝不精的「地獄廚神」只要用有氣炸鍋、光波爐、鐵板燒這些工具，也可以自家整到美食佳餚。」新年將至，她特別介紹存放期較長，又可宴客的食材給大家，而且煮法簡單方便。

10款鄭太推介簡易烹調耐存食材:

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