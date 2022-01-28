農曆新年｜派利市習俗有14大宜忌　封新鈔、利市封別封口都有原因

農曆新年將至，派利市也是華人新年的習俗之一，華人喜愛紅色，利市裏面的錢除了讓人開心，同時也有祝福喜事臨門，旺財好運到，發財富貴的意思，不過命理師楊登嵙提醒，新年派利市「眉角」很多，有14項注意事項，派利市時多注意，除了可避免破財之外，還能旺財，讓新年財運更興旺。



過年派利市14大禁忌（按圖了解）

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過年派利市有14項禁忌，詳述如下：

1. 新年利市要用新鈔

讓領利市者能煥然一新，新年新氣象，新年行大運。「舊」代表喜氣、財氣已過或減弱了。

2. 利市封要新的

拿用過的利市袋再派給別人，如同這個利市好運已經被拿走了。當然也不能拿已經過期的利市封，例如拿去年或是前年生肖的圖案，今年是鼠年上面卻印着以前豬、狗等圖案，不就糗大了。

3. 金額要雙數

好事要成雙，數字是2、6、8，2代表「福祿雙喜」、6是「六六大順」的意思，8則是諧音跟「發」很近，象徵「發財」。千萬別封數字是4的數字，因4諧音與「死」相近，不吉利；絕對不能派單數，因為「單數」被視為孤單的數字，通常喪儀才會派單數。另外，也千萬別送空的利市封，不但是詛咒對方空空如也，更是不吉利象徵。

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4. 利市別把錢摺起來

把錢對摺起來放進利市封，如同將財運、好運對折，財運阻滯不順暢。

5. 派給長輩的利市要逐年增加

長輩封給晚輩的利市為「壓歲錢」，然而晚輩派給長輩的則稱「添歲錢」，主要是祝福長者能夠長命百歲。過年的時候，會因為每個人的經濟狀況或是能力不同，派包給長輩的金額會有些差異，但要遵守一個原則，利市的金額要一年比一年多，代表對長輩的祝福越來越多，寧可與去年打平也不要縮水。最好年年增加，不僅表達自己處於順境，也有為長輩增福添壽之意。

6. 派給晚輩的利市金額要一致

知道自己的利市竟然比兄弟姐妹少，一定不開心，甚至懷疑父母長輩偏心，只愛大哥或弟弟，不愛我等等的問題，對晚輩一視同仁，千萬不要偏心。

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7. 派給晚輩的金額不宜比長輩多

跟晚輩再好，也不能派得比長輩多，以免有出風頭或者不給長輩面子的問題。

8. 別在長輩面前把利市打開

不少人在收到利市後會當場拆開看多少錢，這是一件很失禮的事情。

9. 別單手收利市

收利市時要用雙手接過，並送上祝賀詞，一來是對對方的尊重，單手接東西就是不太禮貌的行為，收利市更是如此。

10. 百元鈔來代替千元鈔

如果想讓利市份量重一點，可以多換百元鈔來代替千元鈔，因為紅色百元鈔更顯喜氣，讓利市看起來更厚重、更有福氣的感覺。

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11. 利市掉地漏財

領受利市時要恭敬雙手承接，若讓利市掉在地上，可是會漏財。

12. 利市錢不可花掉

除夕拿到利市後，要將利市放在枕頭底下「壓歲」，等到初五之後，將錢存到自己的銀行戶頭，這可是「發財金」，藉由努力工作，小錢賺大錢。若拿到利市馬上花掉，會漏財。

13. 利市封別封口

過年時給的利市因為是希望能夠年年如意順心、長長久久，所以千萬不能「封口」，過年利市封切勿用膠水封口，讓財氣得以流通，否則財氣就被封掉了。但在婚禮派的利市或是葬禮上派的帛金，都可以封口，代表着只會給一次的意思。

14. 利市直式正財、橫式偏財

如果想祝福對方事業正財順利，就可以使用直式的利市封；如果想祝福投資賺錢、中大獎等偏財運的話，則可以使用橫式的利市封。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】