賀年糕點2022｜ 新年親子烘焙班　同小朋友一整年糕、蘿蔔糕

今個農曆新年，在收緊的防疫措施下，要為家人安排活動也不容易。創意互動式烘焙教室「Harry’s Kitchen 哈里小屋」推出「同里為食過虎年」新春主題烘焙班，適合三歲或以上人士參加，部分糕點更同時設有親子班，突顯親子合力為新春製作傳統糕點的可貴性，品嚐家人合製的糕點，絕對是送牛迎虎的最佳方式！

攝影：龔嘉盛



「Harry’s Kitchen 哈里小屋」的烘焙班適合三歲或以上人士參加，。是次推出的「同里為食過虎年」主題烘焙班，除了有「Harry’s Kitchen 哈里小屋」主理的甜點班及賀年食品班外，亦加入由經驗豐富的廚藝導師 Cecilia 親授的應節糕點及小食班。

兩款簡單糕點適合年幼小朋友

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「迷你鯉魚年糕配金柿鳳梨酥」（港幣 980 元，每堂 90 分鐘），口感軟糯的年糕椰汁味濃，以新鮮鳳梨製作內餡的鳳梨酥則皮酥餡軟，用作招待拜年訪客便最合適不過。而「桃花及桔仔糖皮杯子蛋糕」（港幣 780 元，每堂 90 分鐘）更考驗參加者的巧手藝術感，在導師的指導下，為杯子蛋糕設計獨一無二的桃花及桔仔裝飾，將大展鴻圖，大吉大利的寓意融入鬆軟蛋糕之中。

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三款賀年糕點班

三款賀年糕點班適合十二歲或以上人士參加，每堂最多四位參加者，同時設有親子班，每一位成人可帶同一位九歲以上的小朋友參加。包括：「臘腸瑤柱蘿蔔糕」（港幣 1,088 元，每堂 150 分鐘）、「古法桂花馬蹄糕」（港幣 888 元，每堂 150 分鐘）及「沖繩黑糖紅棗糕」（港幣 888 元，每堂 150 分鐘）。

對「同里為食過虎年」新春主題烘焙班感興趣的家長可於2月8日前查詢課堂情況及報名，「Harry’s Kitchen 哈里小屋」同時設有一系列恆常課程，對製作糕點及烘焙有興趣，不妨留意有沒有適合自己和小朋友的課堂。

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