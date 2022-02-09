Omicron｜外傭染疫被急症室退回要留家等　港媽：我哋成家都中咗

第五波疫情爆發，確診數字節節上升。有媽媽在社交群組表示家中外傭確診，卻被急症室「退回」，結果全家同告中招。香港外傭僱主關注組亦收到同類個案，有僱主攜外傭遵循衛生署指引乘的士到急症室後，被拒送院及勸喻回家，僱主致電衛生署熱線查問有何支援時，衛生署職卻表示沒有進一步指引，也沒有另一條熱線可以幫助僱主，僱主最後氣憤難平。關注組召集人表示，僱主可以按4步協助外僱居家隔離，但政府安排患者到檢疫設施隔離的話，情況會較理想。



本港的新冠病毒確診數字不斷上升，防疫措施亦愈收愈緊。近日，有媽媽在社交平台表示家中外傭確診新冠病毒，但到急症室後卻要求他們回家，過了2、3天也沒有送院或隔離的指示，結果全家一同中招。該媽媽表示：「口講防疫、清零，實際係冇資源，我哋一家同病毒共存緊。」她希望政府可以盡快安排患者入院治療。

香港外僱僱主關注組召集人徐曉彤亦收到同類個案的轉發錄音，一名爸爸帶同染病外傭乘的士到急症室求診後，被要求回家。他致電衛生防護中心熱線，表示外傭和她在港工作的姐姐經快速測試後，都呈陽性反應，但急症室卻沒有接收她們入院或隔離。他詢問職員如何確保外傭身上的病毒不會在社區傳播，以及如何保障家人不被傳染。可惜職員表示該熱線非幫助此類個案，也沒有其他熱線可以提供解答，結果該名爸爸只能氣憤收線。

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關注組：政府提供隔離較理想

徐曉彤表示，假如外傭不幸染疫而需居家隔離，幾乎是需要一位僱主或家人貼身照顧。「最好有一間房給姐姐。一間屋未必有2個廁所，咁姐姐用完廁所，就要立即有人清潔和消毒，噴灑消毒藥水，才可以給其他人使用。」她又建議，給患者獨立的碗筷進食，之後再用皂水清潔。外傭和僱主家人最好每天都進行快速測試，以知道自己和家人的最新健康狀況。「當然，過程中如果政府提供竹篙灣或方艙醫院隔離，情況會較為理想。」她說。