菜價急升｜媽媽用急凍蔬菜取代　製作5款營養豐富家常菜式

本港新冠肺炎疫情愈趨嚴重，由於菜源突然切斷，超市的新鮮蔬菜均被搶光，全港菜檔菜價狂飆，有的更加價超過80%，素食導師Doris除了開烹調班授徙外，亦有出書及在電視教人煮素，素齡30年，她一直悉心照顧胎裡素女兒(Mika)的飲食，對於不想捱貴菜的家長們，可以參考她的推介。

攝影：許珞珩



很多人認為急凍食材營養不及新鮮的食材有益有營養，惟有研究指出，急凍蔬果除了可讓人在非當造季節吃到喜歡的食物，營養價值更比新鮮蔬果高，為孩子烹調食物，營養價值當然是首要考慮。

本是廚師的烹飪科學家Ali Bouzari曾在其食物科學研究中指出，急凍是保存食物營養最重要的方法，與新鮮水果相比，急凍的水果和蔬菜可以含有同樣多的維他命，有時甚至更多。北卡羅來納州立大學的人類健康植物研究所所長Mary Ann Lila解釋，除了保存維他命，冷凍是保存有助預防疾病的植物化合物的最佳方法。

購買急凍蔬果回家後，恰當儲存也可保持營養不流失。（Getty Image）

自製急凍蔬菜

Doris說：「如果給女兒吃，我會將買來的蔬菜洗淨，放入有加熱煮製功能的攪拌機，加點水、糖及鹽，再打成湯。如果沒有攪拌機，就將食材切粒，烚30秒至1分鐘，放涼後貯存卡冰箱冷藏格，放一個月都可以，當下次為女兒煮粥、麵、飯時都加入去，方法又有營養，如果買不到新鮮蔬菜，也可以到買急凍蔬菜代替。」

現時市面上很也有易買到冰鮮蔬菜，Doris推介大家可以選擇煮法多元化的食材，按圖即睇:

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🔼🔼🔼香港蔬菜供應減少，菜價價咗好多👉🏻👉🏻菜源切斷致新鮮蔬果售價 急凍菜可變替代品 教媽媽煮出更高營養👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

即睇急凍蔬菜可製作的菜式：

【健脾淮山餅】

都市人飲食習慣不良，大大影響了脾胃功能。中醫師指，脾胃稱為身體基礎，脾主運化，養生要以脾胃為先，當中淮山是養脾胃的最佳食材之一。「淮山」又名 “山藥” ，可健脾、益氣、補腎。淮山中的抗性澱粉能緩和血糖的飆升速度，用作為配菜食用就可避免血糖快速升降傷害血管組織，從而有預防三高。

材料：淮山粉 2湯匙、糯米粉 2湯匙、低筋麵粉 2湯匙、甘筍 15克 、粟米芯 1條

素魚豆腐 3粒 、芫荽 10克、營養酵母 1湯匙 、水 110克

調味：菇粉 1小匙、薑黃粉 ¼茶匙、麻油 數滴

做法：

1）所有材調、調味，放在大碗中拌勻。

2）燒熱鑊下油，放入淮山餅漿，將兩邊煎香即成。

【芙蓉素蛋雜菜粒紅米飯】

利用腐皮中含有大量鈣質，很容易被人體吸收和利用，能起到良好的補鈣作用。對人類因缺鈣，引起的骨質疏鬆和關節疼痛，都有很好的預防作用。

材料：

鮮淮山 1小段 （切粒）、甘筍1小段 （切粒）、蜜糖豆 5條 （切粒）、粟米粒 2湯匙、合掌瓜 ⅕個 （切粒）、鮮雲耳 2朵 （切粒）、椰菜花 2朵 （切粒）。

芙蓉素蛋材料：鮮腐竹 ½條 （切段）、甘筍粒 適量、蔬菜清湯 適量、淮山粉 ½茶匙、營養酵母 ¼茶匙。

調味：岩鹽、椰子花糖、麻油 - 各少許

做法：

1）煲滾大約½碗水，放入蔬菜粒灼熟，然後加入調味，湯底留用成為蔬菜清湯。

2）蔬菜清湯放入煲內，加入甘筍粒、鮮腐竹。

3）將鮮腐竹煮至軟身，加入其餘材料、配味，以淮山粉加水埋獻，煮成芙蓉素蛋。

4）將蔬菜粒、紅米藜麥飯、芙蓉素蛋，放入碗中即成。

【韓式肉醬三文治卷】

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材料：新豬肉 1包、雞脾菇 5隻、切邊方包 4片、壽司紫菜 2片、純素芝士碎 3湯匙、營養酵母 適量、沙律菜 適量、🫑紅/黃燈籠椒 1隻、紫椰菜 1片

醃料：

韓式醬 1湯匙、糖 1湯匙、菇粉 ½茶匙 、粟粉 1茶匙、麻油 數滴

做法：

1）雞脾菇切粒、白鑊炒香備用。

2）將已炒香雞脾菇放在大碗內，然後放入新豬肉、純素芝士碎、醃料拌。

3）將已拌勻新豬肉炒香，勾芡備用。

4）保鮮紙放在砧板上，然後放上½片紫菜、方包，方包用麵粉棍壓平。

5）放入新豬肉餡料在方包的⅓位置，然後放上營養酵母、沙律菜、紅/黃燈籠椒絲、紫椰菜絲，由下而上卷起，切件即成。

另外，有媽媽Chunma利用日式料理煮法，加入蔬菜，令小朋友吃得津津有味。

【椰菜大阪燒餅】

去日式超市買整大阪燒餅嘅粉，包裝背後教你點整，跟住圖就算唔識日文都會睇得明，小朋友就會好鍾意食去日式超市買整大阪燒餅嘅粉背後會教你點樣整跟住圖就算日文都唔會睇唔明我可以買椰菜我先向左之後小朋友就會好鍾意食。

【菠菜玉子燒蛋卷】

用整玉子燒嘅方法加入預先烚熟同切碎的菠菜，菠菜加糖煮會冇咗苦味，同加咗糖嘅蛋一起整玉子燒，味道很配。

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