市面快速抗原檢測包被搶購一空　一文睇清自我檢測步驟及注意事項

第五波新冠疫情大爆發，本港連續多日確診數字創新高，特首林鄭月娥日前宣布將推出全民自願快速抗原檢測，並在多區派發快速抗原測試套裝予市民。本港市面上大部分檢測套裝以採用鼻腔拭子作檢測，等候15至20分鐘便可獲知結果，不過檢測結果具有時效性，隔太久有可能會無效，下文將講解快速測試的使用方法及注意事項。



快速抗原測試（RAT，rapid antigen test）是篩查新冠病毒的方法之一，可直接驗出呼吸道樣本中SARS-CoV-2病毒的蛋白質（抗原），現時市面上有不同製造商測試套裝可供選擇，大部分採集鼻腔或鼻咽拭子樣本或深喉唾液樣本。

世界衞生組織建議，快速測試套裝的測試靈敏度（sensitivity）需最少有80%，特異度（specificity）則最少有97%。目前市面上有至少5種快速測試套裝可供選購，不過快速抗原測試只可作參考用途，不能代替核酸測試，亦不能代替強制檢測。

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使用快速測試套裝前注意事項

1. 測試前後須徹底清潔雙手

2. 在採集樣本範圍內，盡量減少放置非必要用品

3. 盡量在通風地方採集樣本

4. 如無法在沒有其他人的地方採集樣本，應與他人保持最少2米距離

5. 採集樣本過程中，環境如受污染，應以1:49稀釋家用漂白水清潔環境；至於金屬表面，需要以70%至80%酒精消毒

（photo-ac）

快速測試套裝使用方法

以政府認可的快速抗原測試供應商INDICAID為例，只需5個步驟，即可完成檢測。

1. 將採樣棒伸入鼻腔2.5厘米左右，沿鼻腔內壁打5個大圈

2. 在另一鼻腔重覆同樣動作

3. 將採樣棒放進測試液的小瓶，攪動 20 次

4. 將3滴測試溶液滴入檢測棒

5. 等候20分鐘即可直接讀取結果

+ 3

需注意在25分鐘內必須讀取結果，否則結果無效。若檢測棒上C區顯示一條線，即為陰性結果；而C區及T區各顯示一條線，即共有兩條線，即為陽性結果。如果C區無線的話，不論T區有沒有線，都屬結果無效，須重新檢測。

（INDICAID影片截圖）

14歲或以下兒童應在成人指導下採樣

上述新冠肺炎檢測適合所有人士使用，雅培Panbio新冠肺炎抗原測試則建議14歲或以下兒童應在成人指導下採集鼻腔拭子。另外，上述檢測套裝以採集鼻腔拭子為主，但鼻咽則位於顱骨底部和嘴頂，採集時會有明顯不適感，故採集鼻咽拭子樣本的檢測套裝並不建議6歲以下的小朋友使用。

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