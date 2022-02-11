髮型屋關閉｜岑麗香陳茵媺親自為仔剪髮　元元招牌齊陰出自媽媽手

因應第五波疫情，政府宣布髮型屋需暫停營業至2月24日，不少爸爸媽媽苦惱該如何處理孩子的超長頭髮，但農曆十五未過有不想趕在停業前帶仔女去剪頭髮。其實不少星媽都會親手為仔女剪頭髮，岑麗香就在農曆新年前為2個囝囝剪頭髮，而李璨琛囡囡李元元（Lucy）一頭招牌齊陰短髮亦是由媽媽親手剪成。



岑麗香就在農曆新年前為2個囝囝剪頭髮，只見Jacob和Julias分別坐在BB凳上，岑麗香就專心的為他們剪頭髮。同樣為媽媽的陳凱琳就回應指，「​​我可以看出附近有電視」，才能讓他們「坐定定」，岑麗香亦回應孩子們是「呆滯的眼神」。

陳智燊為囝囝Damon和Jamie 聘請了全世界最好的髮型師（就是自己）設計髮型，其實陳智燊經常會幫2個囝囝修剪頭髮，他還搞笑表示「NoTVNoHaircut」，只見兩個兒子都坐定定看着電視讓爸爸剪頭髮。

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李璨琛囡囡李元元（Lucy）一頭招牌齊陰短髮，配上圓滾滾的臉，可愛又有趣的性格引來不少網民關注，原来Lucy的招牌髮型是由媽媽親手剪，媽媽貼上Lucy剪頭髮的照片，並表示「過第七七四十九次嘅修練，老母嘅剪工，已經進入出神入化嘅階段」，還標注「＃元美弧度」。不少網民大讚「大師級」「好完美」，甚至表示「呢個髮型可以攞專利😂」

陳茵媺育有3個孩子，其中陳茵媺會親手幫2個囝囝剪頭髮，剪得有板有眼。除了陳茵媺，丈夫陳豪亦會在閒時為兩個囝囝剪頭髮。

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