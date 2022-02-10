髮型屋關閉家中必備淘寶剪髮神器　電剷剪劉海神器輕鬆幫仔女剪髮

第五波疫情來襲，政府宣布髮型屋於今日起（10日）關閉，直到本月24日疫苗護照推出才重開，惟12歲以上市民就必須接種第一針才可以進入髮型屋。小朋友頭髮生長速度很快，如果在髮型屋停業期間想剪頭髮，爸爸媽媽就要親自落手。淘寶有不少剪頭髮神器，讓爸爸媽媽能夠輕鬆為孩子剪頭髮。



淘寶有不少剪頭髮神器，例如嬰兒理髮器、剪劉海神器等等，爸爸媽媽可以按需要選擇。嬰兒理髮器適合年紀較小的嬰幼兒，以及男孩子，爸爸媽媽可以用其配件剪出想要的髮型，做法簡單快捷。

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而女孩子則可以用剪劉海神器去修剪劉海，用神器夾著劉海，將過長的頭髮剪去即可。另外亦有「愛心削髮梳子」，能夠打薄頭髮，保持清爽。

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