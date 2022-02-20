升中面試想脫穎而出必做2件事　勝人一籌的關鍵在於呢樣｜鄧家豪

有家長問筆者「啊仔點樣可以答題答得特別啲？」答題能否「特別啲」要看學生能否發揮創意。要在升中面試脫穎而出，準備充足和流暢表達是先決條件，而發揮創意則是勝人一籌的關鍵。名校面試官面見大量學生，有創意的答題自然在千篇一律的回應中突圍而出。

【撰文：鄧家豪 （香港御學軒教育集團董事，名校升學面試顧問）】



以下分享一個面試班舊生回應提問時發揮創意的例子。2018年港島某傳統名校面試其中一道考題是「最喜歡香港哪一條街道？為甚麼？」大部分考生的答案都局限於繁華鬧市的街道，模擬面試班一位舊生發揮創意，給出不一樣的答案——「星光大道」。除了不一樣的答案，她闡述過程亦流暢俐落，清晰說明了星光大道的特色、節慶時的精緻與其個人感興。該舊生真正應考時同樣表現出色，最終獲心儀中學取錄。縱然升中面試問題五花百門，學術、體藝、志趣、文化及生活等都是考題常見範圍，實則總離不開對生活各事的看法，其中一些看似簡單的問題，考生換一換解題和答題的切入點，適當發揮，也可令人眼前一亮。

聖若瑟書院舉行過往舉行的中一入學簡介會。（歐嘉樂攝）

一些家長認為「創意」是難以培養的「天賦」，其實培養創意可從生活一點一滴開始。致力研究創造力（Creativity）的著名學者Dr. James C. Kaufman及Dr.Ronald Beghetto提出Four C Model把創意分為四種：mini-c（迷你創造力）， little-c（日常創造力）， pro-c（專業創造力） 和big-c（傑出創造力）。我們日常談論的創意多指pro-c和big-c，涉及藝術與科學的成就，大部分人是踏入社會後獲得及發揮的創造力。學生觀察一個現象或某種事物，用不同角度詮釋就是mini-c，進一步用創意解決日常難題，就是little-c。mini-c和little-c對學生學習及日常解難無比重要， mini-c是創意的開端，源於生活體驗與學習。

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故此，筆者和導師團經常叮囑學生務必多實戰，多「聽」其他考生如何組織答案和表達想法，欣賞和學習其他考生如何發揮創意，反思自己的表現。多「聽」，了解其他考生的想法，發現大家都沒發現的角度與觀點，更容易突出自己。學生日常觀察日常事物和社區百態，見到有趣的就記錄下來，日積月累，自然有更多「創意」的原料以培養mini-c和little-c。多觀察，敢嘗試，日積月累，學生答題時能從更多角度去思考，答題自然「特別啲」。

作者簡介：

鄧家豪香港御學軒教育集團董事，名校升學面試顧問。十四年間舉辦逾百場家長講座，創下兩千名高小學生成功考入傳統名校的紀錄。畢業於拔萃男書院，現於香港教育大學攻讀碩士。

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