網上睇醫生｜5大線上應診平台設兒童專科　求診後由專人速遞藥物

第五波疫情持續擴散，不少診所都排滿等候看病的人。如果小朋友有身體不適，家長又怕帶孩子外出看醫生會感染新冠病毒，可以嘗試以下的線上應診平台，可以足不出戶透過網上看醫生診症，減低到診所將病毒帶回家的機會，還會有有專人速遞藥物，疫情下保障自己又保障他人！



DrGo

DrGo夥拍醫思健康、港怡醫院、明德診所、禮護醫療服務有限公司、寶血醫院（明愛）、卓健醫療服務有限公司（卓健醫療）、富亨醫務中心及卓康醫務所提供諮詢服務。病人可以於每日上午8時至晚上8時透過DrGo應用程式與醫生進行視像面診，用戶完成視像診症後四個小時內，透過DrGo安排的運送服務收取藥物、醫療證明及/或轉介信。每次醫生諮詢的首次運送服務一般是免費，如需要安排第二次運送服務，則將要支付第二次運送的費用。

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Doctor Now

DoctorNow提供遠程醫療，透過電腦及通訊技術向患者提供醫療服務，如健康評估或診症， 專業醫療人士可透過遠程醫療遙距評估、診斷和治療患者，普通科門診、婦產科、兒科都有。註冊成為會員後可以選擇醫生及診症時間，並填寫基本症狀，然後才可以開始視像診症。處方藥物會於當日由診所安排藥物速遞 (須額外自費)，亦可以於診所自取。

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🔼🔼🔼兒童用的必理痛均缺貨👉🏻👉🏻👉🏻醫生及專家籲兒童確診者服必理痛紓緩微燒症狀 超市藥房均告缺貨👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

卓健醫療

卓健醫療手機應用程式推出視像診症功能及處方送藥服務，可以應用程式內一站式進行預約、遙距視像診症及使用處方藥物派送服務，服務更包括西醫普通科、西醫專科、心理健康 (包括精神科及心理學家)、飲食治療及指定牙科服務，於指定時間前完成視像診症，更可於當天收到藥物。不過現時服務並不適用於 13歲以下的兒童，如果仔女是13歲以下就可能要選用其他應用程式。

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聯合醫務

聯合醫務亦有視頻問診服務，視頻問診使用Microsoft Teams，有齊普通科及兒科專科問診服務，過視頻問診，可以有效治療許多常見疾病和慢性疾病。醫生會於每星期一至五，上午9:30到下午5:00可以進行問診服務，病人可以選擇親身前往診所取藥或藥物寄送服務，寄送服務將於完成視頻問診後4小時內送達大部分地點。如果在視頻問診期間醫生建議進行當面問診，在視頻問診24小時內與同一醫生進行當面問診聯合醫務將不收取客戶額外診金。

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匯兒兒科醫務中心

匯兒兒科醫務中心推出兒科遙距醫療服務，通過視像診症，足不出戶，寶寶都可以以視像方式與醫生問診，善用遙距視像診症為寶寶覆診和跟進病情。應診後專人將藥物送去上門，減低交叉感染機會。如欲預約視像診症服務，請於網站填妥登記表，或致電2156 5850預約。

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🔼🔼🔼疫情嚴重，好多小朋友受感染👉🏻👉🏻👉🏻照顧確診兒童發現呢八項症狀要即召救護車 微燒喉嚨痛建議咁做⋯👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

確診患者居家隔離注意事項