疫情下減少出門一次過買多日份量　推介必買7大耐儲存蔬菜

最近疫情反覆，接連有跨境司機染疫，導致供港蔬菜量不穩，令供港蔬菜價格飆升。不少媽媽會一次過購買多日份量的糧食，減少出門次數。以下7款蔬菜能夠長時間儲存，媽媽們見到這些蔬菜可以優先購買！



1.南瓜

完整的南瓜放在陰涼通風的位置，可以保存兩個月左右。

南瓜最長可以保存兩個月左右。（PhotoAC）

2.洋蔥

洋蔥放在涼爽、乾燥、通風的地方可以貯藏很長時間，記得避免用膠袋包著或放入雪櫃，否則洋蔥容易變質、發芽。

洋蔥放在涼爽、乾燥、通風的地方可以貯藏很長時間。（Unsplash）

3.番茄

番茄買回來先不用清洗，直接放於保鮮袋內，再放入雪櫃可保存10天左右。

番茄買回來先不要清洗，能夠存放較長時間。（Unsplash）

4.薯仔

薯仔放在陰涼通風處，如果家中有蘋果可以將兩者放在一起，能夠避免薯仔發芽。

將薯仔和蘋果放在一起，能夠避免薯仔發芽。（Unsplash）

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5.蕃薯

將蕃薯放在陰涼通風處，避免潮濕的地方，可以存放一個月。

蕃薯要避免潮濕。（Unsplash）

6.茄子

茄子買回來先不用清洗，因為茄子表面有一層蠟，可以起到保護作用，用保鮮紙包裹著整個茄子，放在陰涼處儲存，一般可以放十天左右。

茄子買回來先不要清洗，能夠存放較長時間。（Unsplash）

7.青椒

青椒買回來先不用清洗，直接擦乾後放入保鮮袋內，再存放於雪櫃，可以保存一周左右。

青椒買回來先不要清洗，能夠存放較長時間。（Unsplash）

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