兒童營養|增強抵抗力宜食呢類顏色蔬菜 營養師推介耐存健康食材

第五波疫情持續，每天確診人數逾千人，醫療系統不勝負荷。這個時候保持自己和小朋友的免疫力最為重要，預防勝於治療。營養師推介多款既能增強抵抗力，又能存放較久的食物，在非常時期一起注重健康吧！



疫情持續，保持身體健康尤其重要！而疫情期間，不少媽媽都在家儲備少量糧食，以備不時之需。今次，營養師推介一些能提升抵抗力又耐存的食物，讓媽媽們參考。

橙黃色蔬菜鞏固免疫力防線

家營營養中心營養師陳筠霖指，身體抵禦疾病的第一道防線就是上呼吸道，而維他命A就能保護上呼吸道黏膜組織的重要營養素。她建議，橙黃色的蔬菜含有豐富維他命A，較耐存的有紅蘿蔔、南瓜、蕃薯等。另外，豬肉、豬潤、奶類、雞蛋、蛋黃也能讓小朋友攝取維他命A。

維他命B群亦是重要的營養素之一，可輔助碳水化合物吸收和新陳代謝，提升吸收營養的效率，可於粗糧之中攝取得到，例如藜麥、糙米、燕麥、薯仔等。

維他命C也能增強身體抵抗力，更能保持皮膚健康，促進傷口癒合。維他命C可於柑橘類水果中攝取，如橙、西柚和奇異果等。另外，菠菜、西蘭花也含有此營養素。

急凍肉類也能提供豐富營養

此外，礦物質「鉮」能有效輔助身體新陳代謝，也能抗氧化，常見於海鮮類，例如蜆、蠔及魚類、堅果、紅肉等食物。家中可常備一些無添加堅果，例如杏仁，可以給小朋友當零食，亦可挑選一些沒添加調味料的產品。

蛋白質雖然是身體所需的基本營養，但啲免疫力也相當重要。免疫力是依靠免疫球蛋白幫忙製造白血球，以對抗病毒。蛋白質經消化後會轉為胺基酸，是製造免疫細胞的材料之一。而足夠的蛋白質也能維持身體的肌肉量，令身體更強壯。蛋白質可以透過進食肉類攝取，媽媽可在冰箱存放急凍肉類及魚類，營養價值與新鮮產品相若，且能存放較久。

飲食宜多元、少油少鹽

米施洛營養護康中心註冊營養師李偉萍亦強調，蛋白質、維他命C和鉮均對小朋友免疫力有很大幫助。她建議媽媽可以運用不同的烹調方式，為小朋友提供多元的食物和均衡的營養，吸引小朋友食用。「例如把南瓜切成粒，當小食給小朋友在兩餐之間食用，未必需要正經煮成一個餸。」另外，她提醒媽媽在烹調時盡量少油少鹽，因為小朋友在疫情期間運動量少，容易吸收大於消耗而致肥。