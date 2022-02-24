髮型屋續關閉至4.20　7件工具輕鬆在家理髮　家長必學剪髮技巧

特首林鄭月娥周二（22日）宣布，所有現行社交距離措施，以及大部份表列處所關閉措施，將直接延續至4月20日，即髮型屋、健身房等會繼續關閉。措施引起大批市民熱議，笑指男士可能會步入「全民長髮」時期，但其實小朋友的頭髮也長得很快，家長不妨趁此機會學習簡單的剪頭髮技巧，順便增進親子情。



在家自己剪髮，首先要配備基本的剪髮工具，當中包括：理髮剪刀、牙剪、電剷、剪髮梳（一邊為細齒、一邊為疏齒）、髮夾、噴水壺、圍巾或垃圾膠袋。

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普遍家長可能會選用勞工剪刀代替理髮剪刀，但其實頭髮一絲絲，細條又柔軟，勞工剪刀未必剪得很細緻，亦有可能會令髮尾開叉及披口，因此最好還是使用理髮剪刀。理髮剪刀主要是修剪頭髮長短，至於有鋸齒的牙剪則一般用作剪薄或剪出層次。

至於電剷，則最重要選擇配備髮套的電鏟，髮套分為不同的長度，例如3mm、6mm、9mm及12mm，而為小朋友理髮時，一開始可從較長的套頭如6mm開始剪，再慢慢換成短的髮套，方便剪出不同層次，以及減輕小朋友的恐懼感。

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短頭髮

短頭髮者若太久沒剪頭髮，兩邊額角位容易因太厚太長而彈起，兩個鬢角的頭髮亦有機會插到耳朵。

1. 用髮夾把未剪的地方夾起，例如瀏海或者頭頂較厚的頭髮

2. 由額頭兩邊眉角開始，用電剷將兩側及後頸部的頭髮推短

3. 順著耳朵的弧形向前、向後修剪，令耳朵附近的頭髮更整齊

4. 剪完下面部分，鬆開髮夾放下上面未剪的部分

5. 用牙剪將蓬鬆的地方剪薄，可將頭髮拉起後再修理

6. 每一個部分在髮尾修2至3下，可以令頭頂位置更貼服

如果小朋友的後頸部分有骨位突出，建議可剪成「V」型外線。而靠近耳朵部分的頭髮，亦可以剪髮梳輔助，以免弄傷小朋友。

由於電剷刀片的位置有很多鋸齒，使用時要先開機才把電剷放近頭皮，否則鋸齒會卡著並扯走頭髮。而用完後亦應關機，否則啟動太久的話，電剷的金屬刀片會發熱，再放近小朋友頭皮時就有可能會燙傷。

長頭髮

至於長頭髮人士的髮腳容易開叉，前瀏海又會刺眼刺鼻，不過瀏海與眼睛距離近，家長剪髮時要特別小心。

1. 由耳背開始用橫線到另一耳背，將上方頭髮夾起，先處理下半部分

2. 餘下的頭髮又分成左、中、右三區，量度所需長度就可以開始修剪

3. 在中間區域的頭髮先剪第一下髮尾，然後往兩邊慢慢繼續剪

4. 確保每一束頭髮都是在其自然垂落的情況下修剪

5. 完成第一分區後，由一邊額角至另一邊額角位，劃分第二個分區

6. 跟著第一分區已完成的髮尾修剪，重覆剛才步驟，由中央伸延到兩旁

7. 完成第二分區後，將頭頂未剪的部分全部放下

8. 再沿著已完成的髮尾修剪，重覆剛才步驟

剪髮時應定期留意孩子的坐姿，因為偏側任何一方都會影響髮尾長度。修剪髮尾時也要不時核對長度，查看有否剪得太短。

瀏海

為小朋友剪髮時，最好先從瀏海開始，因為瀏海是髮型視覺裡最重要的部份，家長可確保在小朋友失去耐性前，已經先將最重要的部分剪好。在修剪瀏海時，可先將瀏海往前梳順，以便量度修剪的長度。

1. 在前陰位置劃分一個三角區，把不需要剪的部分用橡筋束起或夾起

2. 在瀏海從兩邊眉角分成左、中、右三區

3. 先拿起中央部分的頭髮，髮根向手指呈水平拉下來，再打平剪

4. 將左、右兩邊的瀏海跟著剛才的長度修剪

5. 修成一圈小圓弧狀，再撥開頭髮即可

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剪髮時可用手指按著不需要修剪的地方，這樣就可以避免剪得太短，不會突然少了頭髮。而使用牙剪時，最好離髮根大約1吋至吋半左右的位置，以大約90度角修剪髮尾，以營造自然的感覺。

若果小朋友周身郁無時停，家長不妨播放音樂讓小朋友放鬆，或在剪髮時播放子女喜歡的卡通或電影，甚至可準備他們愛吃的零食或玩具，以分散其注意力。剪髮途中如果發現小朋友情緒有異，或開始坐立不安，建議可先停止剪髮，讓大家休息片刻，毋須規定要一次過完成。

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