全港中小學及幼稚園提早放暑假 　網課暫停復活節後恢復教學

特首林鄭月娥今日(22日)記者會上公布了有關學校授課的新安排，更直言新措施是以往不曾做過的。新安排下，暑假將提前至3、4月，讓各界集中精力抗疫，同時利用放假後空置的校舍，日後作全民檢測的檢測站、接種或隔離中心等。



提早暑假 小學最快復活節後復課

特首林鄭月娥表示，提早放暑假的安排適用於全港幼稚園及中、小學，包括國際學校和特殊學校，但並不包括專上院校。而新安排將在三月初實行，讓學校有足夠的時間準備配合。而家長要留意的是，提早放假，意味著網課亦會停止。新安排下，預料最快於復活節假後復課，即4月18日，而形式是面授。

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中學生復課日要等DSE核心科目完成

在過往2年的疫情下，特首林鄭月娥形容最終都會在「排除萬難」後順利舉行中學文憑試(DSE)，而今年亦會盡全力爭取DSE如期在4月22開考。 中學方面，會在DSE考生完成核心科目後，才會考慮復課。

8月12日為學期最後一日

由於提早放暑假的安排，本年最後的上課日為8月12日，而開學時間則如常。目前教育局局長正與辦學團體及校長會討論，希望能夠配合相關安排。

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