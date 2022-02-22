疫情下家中必備電子探熱器、血氧儀　推介4網店直送上門

近日確診人數不斷上升，更出現不少小朋友確診個案。兒科醫生洪之韻曾在節目表示，若小朋友不幸感染新冠病毒，除了要透過探熱了解有沒有「發燒、流鼻水」這些徵狀外，亦可以檢查小朋友的血氧。各位爸爸媽媽在疫情下家中最好準備電子探熱器、血氧儀以防不時之需，在以下4大網店可以購買，還可以送貨上門。



HKTVmall

HKTVmall 有大量不同牌子的電子探熱器、血氧儀。其中最受媽媽歡迎的百靈牌耳溫槍都有得賣，而血氧儀則有各式牌子可以購買，爸爸媽媽們可以按需要購買。帳單總額滿$500可享免運費送貨上門，其中以指定公屋的指定地址下單，帳單總額滿$350即可免運費。但受新型冠狀病毒疫情影響，根據送貨地址的各個情況提供特別送貨服務，包括安排於大廈外地下與送貨員交收、免接觸QR Code交收，其中群組感染個案大廈將暫停送貨服務，詳情請向HKTVmall查詢。

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YOHO友和

YOHO友和亦有售賣不同牌子的電子探熱器、血氧儀。電子探熱器包括百靈牌、Omron及Combi，而血氧儀則有Microlife、Dretec、Aeon Technology及Creative Medical 幾個牌子但較熱門牌子的血氧儀已經售罄。網購滿 $500 即可免運費送貨上門或於超過2000個提貨點取貨，為配合政府防疫指引，部份確診大廈及受圍封強制檢測的大廈之相關訂單的送貨及安裝服務有機會會延遲。

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百老匯

百老匯亦有售賣電子探熱器、血氧儀。電子探熱器只有TERRAILLON 得利安一個牌子，而血氧儀則有BEURER、Microlife、CHOICEMMED和MEDISANA 4個牌子。非會員購物滿HK$1500免運費，會員購物滿HK$500即免運費。

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豐澤

豐澤旗下售賣的電子探熱器、血氧儀種類較多，電子探熱器有MOTOROLA 、OMRON、TERRAILLON、Beurer等等；血氧儀有Beurer、HealForce 、Creative Medica、MEDISANA等等。普通會員購物滿HK$500免運費，VIP會員購物滿HK$300即免運費。

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屈臣氏

屈臣氏並沒有售賣血氧儀，只有電子探熱器。除了有自家屈臣氏品牌，亦有OMRON、百靈等等，但較熱門牌子如OMRON、百靈的耳探體溫計已經售罄。購物滿HK$400即免運費送上門。

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確診患者居家隔離注意事項