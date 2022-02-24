9大商場疫情下推消費優惠　有商場消費回贈最高獲$350現金券

第五波疫情大爆發，政府多次收緊社交距離措施，市面上商場人流大幅減少。不少商場紛紛對出不同優惠吸引人們前往，有商場與外賣平台合作推出外賣優惠，亦有商場推出消費回贈，如果需要購買必需品的，記得留意！



6大信和集團商場

信和集團商場（包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心）推出「齊心抗疫．三重升級賞」，S⁺ REWARDS會員於2022年2月24日至4月20日期間於指定商場內以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可享三重獎賞優惠，最高可獲HK$350 S現金券，回贈超過100%。

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荃灣廣場

荃灣廣場由2月22日至3月27日推出兩大消費賞—外賣堂食多重賞 及Cheer Up ！春日消費賞。外賣堂食多重賞共有三重優惠，無論需要堂食，抑或外賣自取回家同樣盡享優惠，另外，荃灣廣場同時推出Cheer Up ！春日消費賞，送出逾$1,000獎賞，適用於時尚服飾、美妝護理、影音器材、家居用品、個人護理等應有盡有。

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朗豪坊

朗豪坊近20間食肆提供多項全日外賣自取優惠，低至42折！LP CLUB會員於商場食肆內以電子貨幣單一購買外賣滿HK$100，更可免費換領Tempo激爽冰涼濕紙巾（蜂蜜檸檬味）2包。另外亦有下午5時後泊車(以入車時間計算)，並在朗豪坊以即日電子支付方式單一消費滿HK$100，即可享免費泊車優惠至晚上10時，免費泊足高達5小時。

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Megabox

MegaBox 與foodpanda外賣平台攜手於2月24日起推出「MB40」優惠碼，外賣滿$150即減$40優惠，並集合29間MegaBox環球美食商戶，於foodpanda外賣平台消費指定金額，全單最高可享4折優惠。此外，MegaBox 更同時推出「美饌多重賞」，6:00pm後於食肆消費滿$200即可換領$30麥當勞現金券，及最高4小時免費泊車！

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