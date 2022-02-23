3大網站免費下載填色工作紙 　有齊小動物、卡通人物、節日主題

近日疫情大爆發，政府宣布因應疫情將原來7、8月放暑假，提早於3、4月放。不少媽媽面對孩子突如其來的「暑假」感到迷茫，既不能外出，又沒有任何活動可以準備。爸爸媽媽可以透過以下3個網站列印填色畫，讓孩子能夠安安靜靜填顏色！



Supercoloring

Supercoloring 是是全球最大塗色平臺之一，內有大量塗色頁、繪圖教程、兒童紙手工、益智遊戲等。除了可以列印填色畫，網頁亦支援在線塗色，小朋友可以利用網頁內置塗色界面，運用不同筆刷及顏色去進行線上塗色。網站有大量不同填色畫款式，由可愛動物、經典名畫、著名《小王子》故事插畫、卡通人物、汽車等都有。

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Edupics

Edupics內有超過1.5萬款的圖案，47個組別提供下載。種類由動物、建築、衣服、季節等等都有，填色畫由簡單到複雜線條的都有，爸爸媽媽可以按照自己孩子的程度列印不同填色畫。

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The Color

The Color亦有大量不同類別的填色畫可供列印及在線塗色，有動物、人物、聖經故事、學校，甚至連疫情主題（戴口罩、疫苗、醫護）的圖案都有。

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