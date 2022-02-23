疫情下兒童求診人數急增　兒科醫生推視像遙距診症再速遞藥物

第五波疫情持續蔓延，不少幼童亦告「中招」，出現發燒、喉嚨痛、疲倦等症狀，令家長憂心不已。現時社區出現大量的確診者，並正在輪候醫療服務。家中幼童一旦患病或需要定時覆診，家長也會擔心出門會接觸到病毒。有診所推出遙距視像診症服務，醫生表示近2星期需求量急增。



匯兒兒科醫務中心在2年前疫情爆發初期已推出遙距診症服務，兒科醫生陳欣永坦言近2星期的需求量急增。日前一名11個月大女嬰染疫去世，早前亦有2名4歲及3歲幼童離世的消息，令家長都感到恐慌。而且醫療系統超出負荷，部分醫院都表示不接收發燒的兒童，加上急症室都堆滿病人，更是讓家長手足無措，也擔心帶孩子出門看醫生會有更高風險。

陳醫生解釋，遙距診症服務不但讓家長有多一個途徑看醫生，也提供一些有關疫苗、疫情的資訊給家長，另外也有些家長希望先拿「平安藥」傍身。「萬一小朋友發燒，醫生從視像都睇到小朋友嘅精神狀態。一旦判斷到佢有異樣，都會建議家長立即帶小朋友到醫院求醫，至少畀到家長一啲支援同建議，家長都覺得有用。」他說。

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遙距診症以經驗搭救

遙距診症與實體診症最大的分別就是難以「望聞問切」，醫生無法親自檢查病人的身體，例如聽心肺、看喉嚨、看耳朵等方法找出病因。陳醫生亦坦言，遙控診症不是最完美的做法，但醫生仍能透過視像，再加上經驗，判斷兒童的健康狀況。

而且，有部分疾病都能靠觀察，用照片和鏡頭看患處，透過鏡頭看小朋友的徵狀和狀態。陳醫生分享，診所接收的病人亦不少是查詢濕疹、奶癬、尿布疹等皮膚問題，又或是厭奶、焦慮行為、便秘等狀況，又或是恆常需要覆診的病童，了解病況和開藥都能用遙距診症完成。陳醫生又指，有些患上哮喘的小朋友不幸染上新冠，醫生也能透過視像診症即時提供適切建議給家長，使其安心。

遙距診症流程

該診所遙距診症的流程如下。首先家長可致電預約熱線，其後可以留下資料，包括基本資料、想接受遙距診症的原因，再給家長解釋遙距診症的局限。家長同意後，醫生收症時會再看看個案是否合適進行遙距診症。「如果醫生認為個案需要檢查身體才能診症，會建議家長親自帶小朋友到診所診症。」他補充說。

醫生接受了遙控診症後，家長先利用網上平台付診金，再等候助護安排診症時間，5分鐘前會再次提醒，並提供視像通訊的連結。陳醫生指，該通訊軟件能有效保障病人私隱，亦能錄音錄影診症片段。診症完畢後，醫生會開藥，把藥物拍照並寫明用途給家長參考，一切就緒就會速遞給家長。急切的情況下，藥物能即日送到家長手上，家長在過程中不需出門辦理任何手續。如果身處強檢大廈，家長亦可以提供長輩或朋友的聯絡代為接收藥物。