小朋友留家必睇Disney+、Netflix卡通 　《熊抱青春記》3月上線

最近疫情嚴峻，學校停課亦即將於3月底就放暑假。小朋友留在家中無所事事，除了可以在網上下載各種工作紙、教材讓小朋友繼續在家學習外，亦可以播放卡通片給孩子觀看。以下10套卡通電影皆是Disney+及Netflix獨家上映或疫情後上映的新電影，最啱小朋友放假觀看！



Disney+

《熊抱青春記》

剛踏入少女成長期的13歲少女李美蓮，面對身體、性情、愛好，以至人際關係的各種轉變，難免心浮氣燥霎時衝動，但她每次一激動竟然就會突變成為一隻超巨型小熊貓！青春人生最不可思議的巨變由此展開⋯⋯電影將於3月11日Disney+獨家上線。

《熊抱青春記》(Disney+)

《冰河世紀：阿北大冒險》

渴望獲得獨立自主的負鼠兄弟 - 阿鼠和阿弟，開始尋找屬於他們的地方。但他們很快就發現自己被困在冰層下、被恐龍佔據並棲息的巨大洞穴中！他們被獨眼兼熱愛冒險的鼬鼠狂野阿北救出，並在新朋友們的幫助下，結伴承擔起拯救失落世界免受恐龍統治的使命。

《冰河世紀：阿北大冒險》(Disney+)

《失靈腦朋友Ron’s Gone Wrong》

Locksmith Animation 製作的20th Century Studios開心惹笑動畫《失靈腦朋友》。故事發生在科技千里的未來世界，活動自如﹑善解人意又口才了得的高科技多功能機械人「腦友」已取代智能電話，由瀏覽社交媒體到導航系統，全面滿足用家日常上網的各項需要，絕對是位貼心好幫手，更成為每個小朋友必備的最佳玩伴。孤僻到無朋友的12歲主角巴尼 (Barney)，因為家境並不富裕，只買得起一隻「壞壞哋」的次貨「腦友」朗仔 (Ron)，經常失靈但又極具個性，雖然時時撞板，但他們結伴同行，展開細路仔與機械人玩轉未來電子世界之旅，絕對是一場緊張刺激﹑探索真正友誼的超乎想像歷險記！

《失靈腦朋友Ron’s Gone Wrong》(Disney+)

《奇幻魔法屋》

《奇幻魔法屋》由華特迪士尼動畫工作室出品，並由屢獲殊榮的作曲家林曼紐米蘭達創作新曲。本片講述非凡家族魔力高的故事，他們隱居於哥倫比亞山區的魔法屋。魔法家族唯一平凡的成員美麗寶發現家人的魔法正面臨威脅，而她可能是家族的最後希望。

《奇幻魔法屋》(Disney+)

《米奇妙妙冬日》

米奇和好友踏上旅程，透過三個神奇故事展示冬日的美妙。

《米奇妙妙冬日》(Disney+)

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Netflix

《賤兔入侵特別篇：火星任務》

他們大可以派機器人，偏偏卻派了瘋狂兔子。跟隨這個出人意料的團隊，展開荒唐火星任務，在這裡，沒有半件事會照著計畫走。

《賤兔入侵特別篇：火星任務》(Netflix)

《一家人大戰機械人》

機器人引發世界末日，打斷了米契一家的公路之旅。全世界最古怪的一家人，如今成為拯救人類的最後希望。

《一家人大戰機械人》（Netflix）

《荒野老友記》

這群生物長相兇惡，也因此飽受誤解，其實他們個個有顆善良的心。現在，他們決定逃出牢籠，尋找返家之路。

《荒野老友記》（Netflix）

《舞起狂瀾：動畫大冒險》

痛失至親後，愛爾蘭裔的基根協同西班牙裔好友莫雅，在一群魔幻靈鹿的陪伴下學習舞動身體，將危險和絕望拋諸腦後。

《舞起狂瀾：動畫大冒險》（Netflix）

《劇場版 美少女戰士Eternal》

《美少女戰士》2021最新劇場版，劇情改編自《死亡月亮篇》，講述在日全食之後，由「死亡月亮馬戲團」所帶來的黑暗力量籠罩地球，衛大哥染上神秘怪病，全市也發生各種壞事。對此分散各地的美少女戰士們必須團結起來，才能為世界帶來光明，阻止反派希望主宰全宇宙的邪惡計畫。

《劇場版 美少女戰士Eternal》（Netflix）

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