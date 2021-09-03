SEN孩子難找興趣班　爸爸開道場教跆拳道：想畀人知佢哋有幾叻

「我上年先啱啱確診ADHD（「專注力失調及過度活躍症」）。」爸爸張滿榮（滿Sir）笑言，自己從小「跳跳哋」，自覺思維與別不同。中學時參與跆拳道訓練，認識了投契的隊友余振豪（Hugo Sir），二人長大後成為跆拳道教練。

十多年前，他們在機緣下接觸SEN（特殊教育需要）學生。「開頭剩係諗住『教吓囉』，去到而家變成責任。原來佢哋好難搵興趣班，一跟就跟好耐。」於道場主力教學的余振豪更期望學員可在跆拳道路上闖出另一片天。「會爭取機會畀小朋友加入港隊，唔想抹殺佢哋嘅努力。」

攝影：黃寶瑩（部分相片由受訪者提供）



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一視同仁多稱讚

二人於八年前正式成立「天盛道場」，於不同社福機構及特殊學校開設特殊跆拳道班。現時道場學生人數超過250，年齡介乎2歲半至63歲，當中超過120人是SEN學員。二人有感SEN學生的支援不足，遂於2019年開始進修特殊教育，更促使已成人父的張滿榮去進行ADHD測試，最終確診。作為「同路人」，張滿榮表示，傳統的跆拳道訓練對SEN孩子來說形同「陷阱」。「你要佢哋排隊、集中90分鐘，其實冇可能。只要作少少調整，拎走陷阱部分，佢哋就好投入。」

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余振豪指，SEN孩子的模仿能力很強，要有效的訓練，需一視同仁。張滿榮補充，充分了解、適時稱讚及耐性是教學必備元素。「你讚佢兩句，集中度就會高。通常我會喺跟我好耐嘅學生入面，加插一、兩個新嘅SEN學生。其他同學會幫忙『殊』佢，我講十句都唔夠同學仔講一句，朋輩力量更大。」

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鼓勵學員獨當一面

因遺傳影響，張滿榮的9歲兒子同樣是ADHD患者，亦是道場的學員，3歲起學習跆拳道。比賽經驗豐富的他，表示「最鍾意上台打搏擊！」。余振豪指，練習跆拳道令SEN學員性格更開朗、健談，更懂得表達自己，體諒別人。「ADHD會唔識睇人眉頭眼額，但而家會。」

他們尤其著重學生的演出和比賽機會，滿Sir指，比賽成績從來不是重點。「通常會搵佢哋特點、 技能出嚟表演。上到台，同學開心、父母開心，亦調返轉，話畀人知佢哋有幾叻。」

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他們不時鼓勵學員大膽創新，不給自己設限，亦會培訓SEN學員成為助教。「維持其他SEN同學秩序，溝通方面會比我哋好。發掘到佢哋優點，有相應合適嘅工作崗位，就可以提升社會地位。」道場亦正籌備「金牌教練計劃」，邀請小學校長教授學員編寫課程計劃，同時讓他們學習經營社交平台及營運道場。

患有自閉症的Calvin便是第一位當上受薪助教的學員，他接觸跆拳道三年，最近一年開始教學工作，學生多是十多歲的SEN孩子。他分享，教學是一個不斷進步的過程，「有啲學生好快上手，有啲需要加倍耐性，親身示範。」他指，自接觸跆拳道以來，自己的專注力、反應、禮貌及對人接物也得到改善。

爭取港隊機會 聘請SEN家長

剛過去的東京奧運令更多人聚焦本地運動員，余振豪指，接下來希望為SEN學員爭取加入港隊的機會。「運動員係有佢哋價值，只係大家忽略咗。唔想抹殺佢哋努力，好多人覺得佢哋好特殊，其實冇咩特殊，只係比你更專心。」他們指，相比起其他孩子，SEN學員對訓練更為堅持。「反而係教練唔上堂，佢會問你『點解唔出現！』」張滿榮續指，若SEN孩子可加入體院，將可成為家庭的經濟支柱，「改變晒佢哋人生」。

兩位解釋，SEN孩子在別人眼中的一些「奇怪」行為，如在交通工具自轉、自言自語，均是源於自身的「腦袋」毛病，希望大眾可多給予包容。「教唔好佢，唔係小朋友嘅問題，係教練問題。點解一個教練教20個學生，第21個係曳嘅，你就趕佢走？呢個係唔健康。如果諗方法令另外20個學生一齊幫手睇住嗰一個學生，咁咪work。」張滿榮補充，有研究指ADHD孩子長大後犯罪率高、社會成就低。「如果唔去改變，呢啲情況不斷發生，對社會係冇幫助。」

他們透露，道場的另一個發展方向，是希望聘請更多SEN孩子的家長，擔任音樂班、美術班的導師，並容許他們帶孩子工作。「部分係單親媽媽，攞綜緩，又要帶小朋友，經濟環境唔好，好多有情緒病。有工作，可以有多啲同事傾偈，對家庭經濟、提升社會地位都有好處。」

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