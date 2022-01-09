曾因ADHD無法正常工作　日男愛上樹葉雕刻　每天花10小時練專注力

每一門傳統手工技藝的背後，都閃現着手工藝人的心血與智慧；每一個精美絕倫的瞬間都凝聚着歲月與人生生的坎坷滄桑。尋找最東方千名手藝人，續一段時光在此傳揚。



以物動人· 以手言心

最近很多地方都陸續迎來了今年冬天的初雪，但是你們那兒的雪，真的能看得清嗎？！（北方的同學當我甚麼沒說）藝君前兩天看了一場長達5分鐘的「頭皮雪」，要不是朋友圈的慢動作小視頻，我都還要回想一下剛剛那5分鐘到底是不是個夢……

所以比起在南方等下雪，不如就地取材先多玩一會樹葉！

其實藝君在秋天的時候也給大家寫過一篇收集花花草草的藝術，叫做壓花，但是那個的確難度超標了，沒有一套專業工具根本搞不起來，所以這次，我找來了只用一片樹葉也能創作出藝術品的Lito！

(Instagram/@lito_leafart)

第一次看到Lito的葉雕時，藝君想到了學過的《核舟記》這篇文章，雖然後者在工藝技巧上遠遠苛刻於Lito，但同樣是在方寸之間雕刻出另一座世界的故事，就算不用藝君特意提到，也能想象得出來，完成這樣一幅作品，得需要多好的耐心和強大的注意力。

然而，說出來你可能會吃驚，Lito竟然患有ADHD（注意缺陷與多動障礙），也就是我們常說的過度活躍症！

直到現在，Lito的Twitter和Instagram主頁上，也都還寫着，正在努力通過葉雕來訓練自己的專注能力。

普普通通的樹葉在Lito的手下，能玩出甚麼花樣？（按圖查看）

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Lito原本是也是公司的一個打工人，但是在工作時總覺得提不起來精神，不能專心工作，去醫院檢查才知道，自己患上了ADHD，所以只得辭去工作先待在家。

為了鍛鍊自己的專注能力，Lito首先想到的是塗鴉，這種沒有具體規則，又能隨心所想的創作，一度讓Lito覺得非常解壓，過程中也不會因為受到規則束縛而分心。

這個時候的Lito，還不是葉雕大神，也沒有人關注他。

在塗鴉的過程中，Lito才發現了自己對線條十分敏感，此時恰好看到一組來自西班牙藝術家的葉雕作品，瞬間被這種藝術方式打動到了，自己也學了一點繪畫，就決心試一試。

我們能看到的，就只有一片樹葉上各種各樣的場景人物，而Lito每天需要花的時間卻差不多有10個小時！

除了正式雕刻之外，他最經常做的事情，就是出門去找各種樹葉，Lito基本上只用最新鮮的葉子，他自己曾說每天都在不停地找樹葉的路上，步數輕鬆就過了2萬……2萬……

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而且奇妙的是，因為外出採摘樹葉本來就是一直在「動」着，所以對於Lito來說，這項任務其實並沒有甚麼困擾，反而能沉浸其中。

找到合適的樹葉回家後，然後才是畫設計圖，再在樹葉背面描好底稿，最終才拿刻刀開始在葉子上雕刻。

「葉片從刻刀一劃下去就開始腐壞損傷，所以在創作的過程，總是與時間賽跑奮鬥」

整個創作過程之中，對於耐力和專注力的要求不言而喻。

Lito的樹葉雕刻不僅難度高，而且每幅更是有它的故事，絕對不似是有ADHD的人能做到：（按圖欣賞更多他的作品）

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Lito的多動症曾讓他連連續完整地看完一部兩小時的電影都很難堅持，但卻能花上一整天數十個小時，去找素材、畫圖和雕刻樹葉。

而且葉雕就和沙畫一樣，都是「消逝的藝術」，如果不經過特殊處理的話，葉片的水分會逐漸蒸發，直到乾枯而使得原本雕刻出來的場景變形消失，這也就意味着，一天2萬步的跋涉，好幾個小時的專心致志，最後全都「作廢」。

儘管如此，可Lito還是儘量保持着每天都雕刻一片樹葉，上傳到網絡和粉絲們分享。

在創作葉雕時的Lito，彷彿已經沒有了任何ADHD的跡象。也希望能在日復一日的創作中，Lito可以慢慢對越來越多的事情保有專注和熱愛。

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