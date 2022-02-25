快測陽性視作確診個案跟進　一文睇清留家等候期間有咩要注意

第五波疫情仍未受控，不少擔心子女健康的父母，也許會自行購買檢測工具作檢測。今夜（25日）政府發新聞稿，計劃容許快速測試呈陽性人士，透過網上系統直接登記陽性結果，而無須經過核酸檢測確認，便可被直接視為陽性個案作後續跟進。當自己或子女確診後究竟要點做？有咩要注意？



1. 無須經過核酸檢測確認

快速測試呈陽性人士過往需要再提交樣本（如深喉唾液樣本等），進行核酸檢測以確認結果。為免資源重疊及耽誤時間，政府今夜（25日）宣布計劃容許快速測試呈陽性人士，透過網上系統直接登記陽性結果，而無須經過核酸檢測確認，便可被直接視為陽性個案作後續跟進，以加快支援陽性個案人士。

2. 申報

當自行快速檢測呈陽性 ，需即時致電「居安抗疫」計劃熱線1833 019（24小時）報告身體狀況，經評估後安排處理。

3. 在家等候消息

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4. 病況較輕微有需要可到「指定診所」

政府明白個別感染人士可能會在等候期間出現病徵。為照顧這些人士的醫療需要，醫院管理局已設立熱線，供有需要人士查詢並向他們提供醫療建議。醫院管理局亦已啓動「指定診所」，協助處理病況較輕微的感染人士，讓他們可以接受適當的診治。

5. 長期病患者需覆診

已預約上述七間診所覆診的長期病患者，請按原定覆診日期，帶同覆診咭及身份證前往區內指定的藥物補充診所取藥。

6. 社區隔離設施安排

醫院管理局（醫管局）主張先讓較高風險的感染人士能及早送到醫院，而沒有病徵或徵狀輕微的感染人士會盡可能送往社區隔離設施。

就獲送入社區隔離設施的人士，如家居情況許可者（例如沒有和其他人同住，或同住成員中沒有如長者、懷孕婦女或免疫力較低者等高風險人士）會在核酸檢測陽性後第7天（以接受檢測或接收樣本翌日為第1天；如無接受檢測或接收樣本紀錄，則以收到檢測結果通知當日為第1天）進行檢測，若檢測結果呈陰性，這些人士可以回家；而在家居逗留至第14天需再進行檢測，屆時如結果再呈陰性，可離開家居及如常生活。

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