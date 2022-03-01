新城市廣場消費回贈金額高達40%　網店購D.PARK電子現金券低至6折

第五波疫情爆發至今，很多人都改為在家工作，小朋友甚至於下周起提早放暑假。不少商場也相當冷清，為吸引顧客，新城市廣場就推出電子現金消費禮券優惠，只要購買滿指定金額可獲電子現金消費禮券，另外，D.PARK亦於網店售賣電子現金券，低至6折。



新城市廣場於3月率先派發消費券，大派總值700萬消費禮券，回贈消費金額高達40%。由2022年3月1日起至3月31日，於新城市廣場內即日以電子消費滿指定金額，即可以得到電子現金消費禮券。禮券商戶包括餐飲、超市、兒童服裝用品、運動服裝用品、潮流服飾、美容及個人護理、家居佈置各類別，涵蓋衣食住玩各項生活範疇。

+ 1

另外，於2022年3月1日起，顧客以EPS易辧事於新城市廣場內消費滿HK$800 或以上，即送一田HK$20禮券；滿HK$1,500 或以上，即送一田HK$40禮券。

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻要去商場買必需品要留意！即睇：9大商場疫情下推消費優惠 有商場消費回贈最高獲$350現金券👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

D.PARK購店購電子現金券低至6折優惠

而D.PARK亦於網店推出電子現金券，由即日起於BKMALL 網店購買 D·PARK 特選商戶電子禮券，即可享低至6折優惠，種類由家品、保健產品，甚至餐飲購物券都應有盡有。其中媽媽必買的雞仔嘜低至6折優惠，媽媽們可以按孩子需要購買電子現金券。

+ 8

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻超市俾人搶購一空，買唔到餸菜點算好？即睇：媽媽必睇｜超市肉類蔬菜被搶購一空 14個買餸網站最快即日送貨👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻