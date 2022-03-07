在家抗疫一湊二媽媽摺衫突然勁安靜　出廳發現廁所門被打開勁崩潰

在疫情嚴峻的時期，年幼的小朋友更應該在家抗疫。不過，媽媽有時忙於家務難免會有分神的時間，亦令家中「百厭星」有機可乘！近日，一位媽媽趁兩位小朋友正在廳玩玩具之時，把握時機摺衫處理家務，但媽媽很快發現突然沒有了任何玩鬧的聲音，心知不妙，出廳後看見了令人崩潰的一幕。



驚見小朋友玩廁所水 馬上幫小朋友沖涼

劉媽媽在日間需獨自照顧兩位分別兩歲和一歲的小朋友，本來喜愛小朋友的劉媽媽從不覺得照顧小朋友會覺得疲倦，更直言：「喺屋企同佢哋放電照顧佢哋係基本責任。」

劉媽媽憶述當日事發的經過，兩位小朋友當日在廳玩玩具及看電視，自己把握時間入房摺衫，但大廳很快出奇地安靜。劉媽媽步出大廳後發現原本關好的廁所門被打開，蓋好的廁所板也被掀起，驚見兩位小朋友正在玩「廁所水」！當下劉媽媽十分冷靜，她解釋：「見到呢啲情況一定要冷靜，當下嘅心態好重要，埋怨或者責罵小朋友的話，當刻一定會處理得唔好。自己有馬上為小朋友噴消毒，再用滴露沖涼。」

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做媽媽要好「EQ」

劉媽媽相信她的經歷和其他媽媽一樣，是日常必經階段，平日訓練有素的媽媽們是「未至於會癲」。老公看見我拍的照片後也馬上關心，更馬上致電說「老婆辛苦曬你啦，搞惦佢哋未。」而拍照只花了不到幾秒，紀錄「百厭星」的成長，還是有即時處理他們的衛生。

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