K KWONG教你自製消毒噴手劑　不傷手超低成本小朋友都啱用

第五波疫情肆虐，令市民的衛生防護意識再一次提高。而同一時間，更多行業面臨困境，市民也需持續花費金錢購買日常抗疫用品，包括口罩、搓手液、快速檢測包、藥物等等。而當中搓手液的消耗相當快，因此可以自製的話必定能為家長節省一筆，以下兩個超低成本分法，一定要學起來！



方法一：梳打粉＋水 效用溫和不傷手

香港大學化學系博士鄺士山（K Kwong）在開電視直播節目中《全城抗疫講呢啲》提及了兩個低成本又能有效殺死病毒的消毒噴霧做法。其中一個方法就是用梳打粉＋水，記者亦有向K Kwong了解自製時要注意的事項，他回覆指：「梳打粉加水的做法簡單，原理是透過鹼性溶液令病毒外殼的脂肪溶解。無毒性，接觸到皮膚也沒有大刺激性，即使飲用都不怕，可說明其溫和的程度。雖對比起其他消毒方式會『較弱』，但足以消滅手上的新冠肺炎病毒。」

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參考節目中的製作方法：約200毫升水+一個手指頭左右份量的梳打粉，不用太執著比例，主要目的為溶液呈鹼性。

方法二：彩漂＋水 威力更上一層樓

另一個K Kwong在節目上提到的方法是用彩漂粉加水，他回覆本刊時分享，節目中的彩漂粉品牌為花王，不知是否所有彩漂粉都有效，但最主要是看有沒有一個名為「過碳酸鈉」（Sodium percarbonate）的成分。以消毒效果來說會比梳打粉加水強，因為對比起梳打粉加水呈現的鹼性作用，彩漂粉加水多了一個氧化性的作用，惟成品沒有梳打粉來得溫和，也要注意噴霧瓶不可選用透明，避免陽光照射分解有效成分。

參考節目中的製作方法：大約一個手指頭的粉碎＋100毫升水，嚴格上不用太準確。

香港大學化學系博士鄺士山（K Kwong） 在開電視直播節目中《全城抗疫講呢啲》提及了兩個低成本又能有效殺死病毒的消毒噴霧做法（網絡截圖）

以上兩個方法的成本都極便宜，所以家長不用吝嗇使用。兩種消毒噴霧均建議製作完成後一至兩日內用完，沒用完也建議更換。



不要使用二氧化氯或次氯酸

隨著市民的緊張，坊間再次出現一些沒有科學根據的消毒方法，K Kwong不建議任何人士使用用二氧化氯（ ClO2）成分的東西，他直言：「因為本身好毒。」

而次氯酸與漂白水是同一種東西，只是不同酸鹼度，「一般買到的次氯酸水稀釋都只有200 ppm，差不多是（殺菌消毒）極限，只有即造即用的才安全，如買到兩星期前出產的次氯酸水，隨時有效物質已經分解了一半」。

大部分消毒劑多含高沸點化學固體，會附於水霧被人吸入亦容易經咳嗽從呼吸管道排除。高沸點化學物微粒較小難過濾，入肺後重新凝結成固體，肺組織產生分泌物包圍該等異物，造成肺纖維化留疤現象，損害肺部。

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