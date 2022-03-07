8歲確診女童發燒昏迷病逝　醫生：留意小朋友神智、體溫和呼吸

第五波疫情再有小朋友不幸離逝，一名8歲確診新冠病毒女童發燒，昨晚（6日）入睡前無異樣，今晨發現昏迷，搶救後不治。兒科醫生推斷，女童可能是因併發腦炎導致昏迷，急性腦炎可令病情急速轉差，而病發前亦難有徵兆預測或預防。家長如擔心小朋友發燒時在半夜出現異狀，可使用血氧機，及早發現孩子呼吸異樣，惟不建議打擾小朋友睡眠和休息。



今日（7日）再有確診兒童離世的消息，一名快測陽性的8歲女童在家中發燒後昏迷，救護車送女童入院後搶救不治。據稱前一晚入睡前沒有異狀，今晨發現昏迷。

兒科專科醫生陳欣永推斷，女童有可能是因新冠病毒併發急性腦炎而昏迷，急性腦炎會令小朋友狀況急劇轉差，出現神智不清、不能認人、抽筋和昏迷等情況，而急性腦炎並不會在特定時間或情況下出現，一般都是突然間出事，假如剛巧患者正在睡覺，家人便較難察覺。

他提醒家長，在小朋友發燒時可特別留意他們的神智，是否清醒和對答如流。小朋友睡覺時，家長可留意住小朋友的體溫和呼吸，但發燒小朋友亦需要大量休息，不建議拍醒小朋友來測試他們的神智。而睡前，萬一小朋友神智迷糊、頭部劇痛、重複性嘔吐，都是病情轉差的徵兆，有機會出現併發腦炎，需立即送院觀察。

陳醫生指，疫苗能有效預防重症和併發症，適齡兒童應盡早接受注射，而家人都一同接種疫苗也能減低重症風險。

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血氧機可檢查小朋友睡眠呼吸

坊間很多家長都有購入血氧機，陳醫生亦表示，小朋友睡眠時可使用血氧機，萬一偵測到小朋友的呼吸異樣或昏迷，機器會發出聲響讓家長及早察覺。

現時在連鎖電器店亦能購入血氧機，相信有需要的家長不難購買。

確診患者居家隔離注意事項

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