IG網店多次轉名行騙　媽媽心急購兒童必理痛　過數後冇回應被封鎖

新冠肺炎對長者、幼童及長期病患人士的殺傷力更高，在確診人數持續在五位數字的情況下，家家戶戶都想要退燒藥旁身，在港大微生物學系講座教授袁國勇指，輕症或無徵狀感染者多喝水及可考慮服食必理痛後，必理退的退燒藥更成為大家的首選，很快在市面上被搶購一空，有騙徒眼見退燒止痛藥物有價有市，於是在IG出售藥物，被踢爆後再轉名繼續行騙，有心急撲藥的媽媽過數後即被封鎖，投訴無門。



媽媽網購兒童必理痛 被騙$300

梁小姐3月3日於Instagram見到有人發帖指有兒童必理痛出售，詢問之下賣家自信表明是「真貨」，更不惜公開其他客人的轉帳資料，增加可信度。梁小姐表示最終要了五盒必理痛藥物（兩盒小童自用旁身，三盒成人幫朋友買），並過了$300元給對方，她補充：「因為之前順豐未暫停上門服務，佢（賣家）話可以係某個時間前過數，就可以免運費，過數後一直未收到回覆，追問之下又話要加多$100 call Gogovan送貨，再問多幾句就話當我撻訂，最後仲block 咗我！」

+ 2

梁小姐認為現時疫情嚴重，之後會考慮報警追究。事後自己很幸運，最終在屈臣氏買到同一款藥物，她指：「屈臣氏有keep住少量返貨，要睇下好唔好彩撞啱佢返貨！」

🔼🔼🔼相關文章👉🏻👉🏻👉🏻疫情下兒童退燒藥難求 樂善堂社區藥房加開分店良心價為家長配藥👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

網上多個帳戶以同一照片兜售藥物

參考梁小姐提供的賣家照片，發現Instagram有其他帳戶用同一批照片兜售近來熱門的藥物，包括蓮花清瘟膠囊、幸福傷風素、必理痛，懷疑該騙徒曾在IG多次轉名行騙，相信有不少人心急買藥的買家已受騙。記者向相關賣家查詢但未收到回覆，不少人已將騙徒的手法放上社交媒體，提醒大家免受騙。

大律師：不交易便是最好保障

陸偉雄大律師指，網上購物轉帳後賣家消失事件屢見不鮮，針對這些沒信譽的網上店鋪，不交易便是最大的保障，錢一過戶便多數追不回來。

而涉及的收款戶口，也很可能是被真正的騙徒利用，陸律師提醒，一些年輕人可能貪小便宜，或因為程序簡單便可以有些許收入被人利用，但最終可能會涉及洗黑錢及欺詐罪。而真正的騙徒落網後，亦會面臨最高可處監禁14年的欺詐罪及最高可處監禁10年的不誠實取得財產罪。

陸偉雄大律師（資料圖片）

騙徒使用的社交媒體帳號有三大特徵

2021年1月至11月期間，警方接獲的網上購物騙案共5406宗，涉及金額約6千8百萬。警方指騙徒使用的社交媒體帳號有三大特徵，包括在短時間內多次改名、提供的產品圖片是從網上下載，以及會限制留言，甚至將留言區關閉。警方提醒市民，應去信譽良好的商戶或到官方網站購物，交易時亦可選擇貨到付款或當面交收，交易後亦應保留相關紀錄。

🔼🔼🔼疫情下家中要配備咩藥物？👉🏻👉🏻👉🏻必理痛售罄仲有咩藥適合大人小朋友？睇清紓緩新冠肺炎輕症藥物👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼