必理痛售罄仲有咩藥適合大人小朋友？睇清紓緩新冠肺炎輕症藥物

隨著疫情的愈來愈嚴峻，各式生活用品、食物都在市民恐慌的情緒下被搶購一空，而最率先展開搶購潮的藥物，一般市民已很難購買到，主要包括能舒緩頭痛、發燒、咳嗽等新冠肺炎症狀的成藥，如必理痛。在全港「藥荒」的情況下，更有傳言藥房已把兒童適用的藥物上繳給醫院，到底是否屬實？



醫院藥物供應情況良好

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明藥劑師指在疫情下，醫院使用量上升得最快的是一些能紓緩新冠肺炎症狀的水劑藥物，因為水劑本身的入貨量不及丸劑，加上水劑適用於兒童、有吞嚥困難的長者，相關的水劑在醫院的消耗量是正常情況的7倍，而喉糖的消耗量更是高達7至8倍的情況，但仍無需擔心會醫院會出現缺貨問題。

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塞肛退燒藥可用？

網絡截圖

由於市面上的退燒成藥已被搶購一空，不少家長退而求其次，能買到甚麼便買甚麼，因此不少家長在這段時間第一次接觸到塞肛門的退燒藥。崔俊明認為，當小朋友發燒時，最優先是使用非藥物的方法，如飲水、浸暖水、洗澡等方法，塞肛門的退燒藥也可當一般退燒藥使用，但不適用於有肚瀉的情況。

如家中同時有藥丸及塞肛門的退燒藥，家中長者有吞嚥困難，或小朋友有嘔吐的情況，也可以更優先使用塞肛門的退燒藥。

門診剩藥保存良好有一年限期

崔俊明表示，一般藥物及水劑需保存在陰暗處避免陽光照射，也要放置在小朋友觸碰不到的地方。至於保存期限，最優先是查看藥物本身的包裝及標籤，通常不是大問題，至於有家長因購買不到藥物，想起以往看門診時有相關藥物剩餘，通常是用一個「細袋仔」保存的藥丸，如上面沒有標籤或使用期限作參考，通常在該藥物送到家長手上的第一天計算，一年內也可以使用。

已開封的水劑藥物應保存在雪櫃，同樣是優先查看包裝及標籤，沒有的話可於開封後安放在雪櫃一年內有效。

不建議購買散裝藥

崔俊明表示在搶購的情緒下，退燒的成藥及副廠藥已很難買到，留意到有藥房會出售含相關成分的散裝藥給家長，但不建議家長購買。他補充：「成藥及副廠藥可追溯到來源及批次，有問題及回收時也更有保障，而散裝藥因不知來歷，也不知道品質是否良好，不建議家長購買！」

藥房藥物上繳給醫院只是謠言

至於有傳醫院接收藥房的藥物一事，崔俊明直言不大可能，因為醫院有嚴格的藥物名單，也與各藥商、代理商有聯繫，醫院用藥的數量不是藥房能相提並論的，即使收藥也幫助不大。另一方面，亦是考慮到藥房的藥物來源與品質方面不一定達醫院要求，因此這個傳言的真實性相當低。

紓緩輕症用藥列表

給小朋友或家中孕婦、正授乳的媽媽服用前藥物前，可先參考下表，了解各成分是否適用：

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