剛放完農曆年假又放暑假難以適應　醫生：要留意兒童情緒和行為

疫情嚴峻，教育局長楊潤雄宣布，全港中小學須不遲於3月17日開始提早放暑假，即部分學校可能更早。精神科專科醫生張漢奇表示，疫情固然令人擔心，但忽然提早放暑假，家長要擔心的事就更多。



「第一，已經有家長向我表示，疫情期間一直如常返工，放工回家才照顧小朋友，突然間放暑假，點樣安排呢？第二，其實很多行業已受疫情影響，不少家長都失去飯碗，正努力搵工，誰知突然放暑假；第三，現在大家都擔心自己居住或工作的大廈，一旦出現初陽、確診，會影響自己及家人；第四，稍後全民強檢，具體有什麼安排呢？其實家長甚至全港市民現在都不太清楚，唔擔心就奇。」張醫生說。

但家長的擔心並不是提早放暑假產生的唯一問題，張醫生認為，對小朋友情緒的影響更要重視：「小朋友剛剛才放完農曆新年假，大概個多月，又放暑假了，其實對小朋友的適應能力是很大的考驗。」

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他指出，小朋友突然沒有了「上學」這回事，可能等於沒有了寄託。正常是每日上學的，即使轉做網課，也要每天準時坐在電腦或手機前面上課，可以透過屏幕看見老師和其他同學，但突然放暑假，連網課這種聯繫也沒有了，生活立即被搞亂。

「而且，小朋友以前在3、4月遙望暑假，就是有一個長假期，有很多時間可以玩，甚至和父母去旅行，但今次是突然提早放暑假，疫情是過去兩年最嚴峻的，莫說去旅行，連能否出街也是疑問，所以家長要作好準備，非常注意小朋友的情緒。」張醫生說。

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最大的挑戰是，當今疫情之下，家長可能已經有很多事情影響著自己的情緒，還要應付突然放暑假和小朋友可能出現的情緒問題，壓力超大。張醫生建議按部就班。

家長肩負重任，首先要處理好自己的情緒，留意提早放暑假後，小朋友會否不開心，要嘗試鼓勵他，例如對他說：「我見你好像悶悶不樂喎，是否有什麼擔心？你有什麼想法？」鼓勵子女把心裡話說出來。另外視乎小朋友的情緒和年紀、他對這個疫情的了解程度，可以向他解釋提早放暑假的原因。另一件重要的事就是疫苗注射，例如小朋友知不知道什麼是新冠疫苗，為什麼要注射，家長在這段時間也要十分留意。

整體來說，要留意他們的情緒和行為，飲食、睡眠等和平時有沒有明顯分別，萬一有問題的話，要早些諮詢專業人士介入處理。