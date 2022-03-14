古天樂有份投資動畫《一家人大戰機械人》奪安妮獎　成奧斯卡大熱

在疫情持續肆虐的情況下，網上影音串流平台可謂成為了在家抗疫的最大娛樂之一，而動畫片絕對是最適合的家庭電影類型，過往的奧斯卡最佳動畫包括：《反斗奇兵》、《千與千尋》、《超人特攻隊》等，相信都是不少家長心目中的合家歡電影化一，而今年最大熱的奧斯卡最佳動畫又是哪一套？



今屆奧斯卡最佳動畫熱門作

安妮獎是動畫領域的最高榮譽之一，過去有十一屆安妮獎最佳動畫得獎名單，有七部同時獲得奧斯卡最佳動畫，包括《靈魂奇遇記》（Soul）。

以往獲得奧斯卡最佳動畫作品



+ 1

而今年的安妮獎中《一家人大戰機械人》共奪得8個獎項，包括最佳動畫電影、導演、劇本、配音等獎項，成為大贏家。同樣亦成為奧斯卡的最佳動畫的熱門候選者。而投資方更有香港人熟悉的古天樂，是其成立的電影公司「天下一」首次進軍動畫市場，聯同哥倫比亞影業（Columbia Pictures）同埋索尼動畫（Sony Pictures Animation）出品。

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻想知更多有咩適合小朋友留家睇嘅好戲，即睇：小朋友留家必睇Disney+、Netflix卡通 《熊抱青春記》3月上👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

《一家人大戰機械人》講述米契家庭成員如何搗破機械人叛變，引發世界末日，並拯救地球的科幻故事。作品早於2021年4月30日在Netflix上架，絕對適合一家人找個時間，一起享受親子電影的時光。