便利店推Sanrio環保餐具 超實用　疫情下教小朋友自備餐具

疫情下，不少人都會留在家中並買外賣在家中吃，每次外賣都附上即棄餐具，極不環保。最近有便利店推出印花換領活動，推出4組Sanrio人氣角色及他們的好朋友的環保餐具套裝，非常實用，小粉絲一定不要錯過！



7-Eleven 最近推出全新印花換領活動，儲印花可以換購精品 —— 4組Sanrio人氣角色及他們的好朋友，分別有 Hello Kitty 及 Mimmy、My Melody及Piano、Pompompurin及Macaron、Ahiru no Pekkle及Ruby化身成精緻又實用的「Sanrio characters自在食餐具」，小朋友食得開心又放心！由3月16日早上7時起，可以到7-Eleven分店儲印花或以yuu積分隨機換購「Sanrio characters自在食餐具」。

7 eleven 推Sanrio環保餐具換購活動。（余嘉文攝）

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每款「Sanrio characters自在食餐具」套裝均包括：餐具收納盒一個、筷子一對、叉及匙羹各一件。餐具盒設計輕巧，約21.5cm長x 5cm闊，只要輕輕一按收納盒背面按鈕即可取出餐具，盒内附有「餐具架」，亦方便收納及固定餐具位置。餐具以食品級304不鏽鋼製造，耐用且容易清洗，而且尺寸約19cm長，大小適中，大人和小朋友同樣可以輕鬆使用。

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「Sanrio characters自在食餐具」換購詳情：

印花派發詳情：由2022年3月16日早上7時起至4月12日，顧客於7-Eleven分店*購物滿$20#即可享印花1個。其後每$10可獲多1個印花，如此類推。

換購詳情：由2022年3月16日早上7時起至4月15日，儲齊5張印花加$55，即可隨機換購「Sanrio characters自在食餐具」1套。數量有限，換完即止，絕不加推。

yuu 獎賞計劃會員專享優惠：

由2022年3月16日早上7時起至3月17日(限時2天)，yuu獎賞計劃會員以6,000 yuu積分加$30，即可隨機換購「自在食餐具」 1套。

換購方法：於yuu應用程式內以6,000 yuu積分兌換獎賞優惠券，再於7-Eleven店舖出示獎賞優惠券之二維碼加 $30 即可隨機換購「Sanrio characters自在食餐具」1套。

兌換日期：2022年3月16日早上7時至3月18日。數量有限，換完即止。

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