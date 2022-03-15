9本抗疫新書推介　小學生最愛著作老鼠記者成抗疫英雄

新型冠狀病毒疫情嚴峻，大人小朋友都正面對前所未有的防疫挑戰，對小朋友來說，生活上、身體及精神上都跟過往不一樣，家長可以利用圖書的生動插畫及簡易文字，向小朋友解說嚴重疾病、防疫措施帶來的挑戰。今次新雅圖書將會大家介紹9本抗疫圖書，適合幼兒至9歲或以上兒童閱讀。



1.《老鼠記者91 鼠民抗疫英雄》

作者：謝利連摩．史提頓(第15屆十本好讀——小學生最愛作家)

出版社：新雅文化

適讀年齡：9歲或以上

內容簡介：妙鼠城裏爆發奇怪的藍疹疾病，謝利連摩獲邀到姪兒的學校主持科學實驗室的開幕儀式。在開幕禮上，有不少鼠民身上竟離奇地長出了奇怪的藍疹！很快，這怪病在城中迅速蔓延成為傳染病，鼠民陷入一片恐慌……老鼠記者謝利連摩，急忙為大家報道防疫資訊；同時，他又跟史奎克一起追查疾病的來源……而伏特教授等學者則成立了科學研究營一起研發疫苗，怎料，實驗室裹竟突然遭到嚴重的破壞……

2.《病毒攻防戰》【科普漫畫系列】

作者:金政郁

出版社:新雅文化

適讀年齡:6 歲或以上

內容簡介:一起來解開病毒之謎！突然，當你化身成為了一顆病毒！這個世界會有什麼不同呢？現在就跟著托托一起冒險吧！衛生意識 0 分的主角托托突然變成了一顆病毒，遇上另一個病毒粉粉 ，並把托托帶到班主任的體內。托托還遇上了其他不同的病毒，令老師生病了，轉眼生病的老師打了一個打噴嚏，把托托和飛沫一起被帶到了女同學羅拉的身體裡。

在羅拉的體內，他們發現有一種不明病毒令羅拉生病了，他們為了拯救羅拉的性命，與病毒展開了一場激烈的戰鬥。到底不明病毒的真實身分是什麼？病毒是怎樣攻擊我們的身體呢？疫苗可以怎樣保護我們免受病毒攻擊呢？一起來看看《病毒攻防戰》解開病毒之謎！

本書特色:畫風詼諧幽默，生動活潑，角色們的表情動作誇張豐富。以一種輕鬆有趣的方式解釋一些小朋友難以理解的醫學常識和醫學信息，同時「 virus note 」更詳細地提供相關資料，適合中高小小學生閱讀。

3.《我去看醫生》 【小跳豆幼兒生活體驗故事系列 】

作者:辛亞

出版社:新雅文化

適讀年齡:3-7歲

內容簡介:幫助孩子建立良好的心理素質，學習面對各種難題！跟着跳跳豆和糖糖豆一起經歷成長之旅！糖糖豆生病了，她要去看醫生，還要打針啊！糖糖豆會害怕嗎？她能好起來嗎？幼兒在成長的過程中，必會遇到大大小小的難題。有些孩子害怕上學，有些孩子會嫉妒弟妹，有些孩子不懂得和別人相處 爸爸媽媽可以怎樣幫助孩子克服這些困難和不安感呢？

內容特色: 《小跳豆幼兒生活體驗故事系列》共6 冊，透過跳跳豆和糖糖豆的日常生活經歷，帶領孩子學習面對不同的情況，例如在上學的第一天 、 交朋友 、 看醫生 、 迷路 、 添了小妹妹（或小弟弟）和出現偏食問題的時候，怎樣適當地處理和改善。書後設有「親子小遊戲」，以有趣的形式幫助孩子學習處理各種難題的方法。

透過親子互動和討論， 提供一些實用性的建議予家長，告訴家長孩子面對心理困擾時，可以怎樣從旁給予孩子引導和幫助，使孩子成 為 一個愉快 、 勇敢 、 自信的好孩子。由新雅出版的人氣《幼兒心理故事叢書》改版，全系列故事圍繞一班可愛的《小跳豆》豆豆好友團，陪伴幼兒快樂成長！ 故事簡短且貼近幼兒日常生活經歷，絕對能引起孩子共鳴。 可配合新雅點讀筆使用，讓孩子聆聽粵語朗讀故事、粵語講故事及普通話朗讀故事。

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作者:凱．巴納姆

出版社:新雅文化

適讀年齡:3-6歲

內容簡介:「我不需要洗澡！我的頭髮不髒，明天才洗吧！」要讓孩子明白保持清潔的重要，為什麼總是那麼難？那就要跟孩子一起閱讀這本書，讓他們知道當身體能保持清潔，他們就會遠離細菌，健康成長，變得人見人愛！小朋友，看過這本書後，你知道為什麼保持清潔那麼重要？因為身體不清潔乾淨便會發臭、有助維持身體健康、身體骯髒會容易感染細菌，那就會生病。漂亮整潔，人見人愛。

內容特點:本系列圖書透過舉例、提問和趣味知識，讓孩子明白他們的想法不一定是錯，只是他們可以用另一個角度去思考，怎樣做才會更好，更合適！使自己能長大成為一個健康快樂、人見人愛和明白事理的人。

5.《為什麼我要吃得健康？》【問題天天多系列】

作者:凱．巴納姆

出版社:新雅文化

適讀年齡:3-6 歲

內容簡介:「我不喜歡吃水果和蔬菜，一點也不好吃！」要讓孩子明白吃得健康的重要，為什麼總是那麼難？那就要跟孩子一起閱讀這本書，讓他們知道吃得健康，他們就能吸收各種營養，有足夠的能量，快高長大！

小朋友，看過這本書後，你知道為什麼吃得健康那麼重要？因為．均衡的飲食能讓身體健康。．當身體吸收到各種營養，就能抵抗細菌入侵．身體變得強壯 就會充滿能量！吃含有鈣質的食物，能令我的骨骼和牙齒更強壯：吃含有纖維的食物，就能幫助消化。

內容特點:本系列圖書透過舉例、提問和趣味知識，讓孩子明白他們的想法不一定是錯，只是他們可以用另一個角度去思考，怎樣做才會更好，更合 適！使自己能長大成為一個健康快樂、人見人愛和明白事理的人。

6.《鬥嘴一班25防疫驚魂記》

作者：卓瑩

出版社：新雅文化

適讀年齡：7-10歲

內容簡介：搗蛋鬼黃子祺因為不注意個人衛生，經常在學校活動中把自己搞得髒兮兮，還影響到其他同學，大家都叫他「髒髒大王」。新年期間，疫情突然爆發。黃子祺初時並不重視防疫，讓黃媽媽大為頭疼。誰知，他們住的大廈竟有鄰居確診新冠肺炎，黃子祺一家與確診者共用公共設施，需强制隔離檢疫。一時間，黃子祺既緊張又後悔，只好按照指示前往隔離中心……同學們，你也一起來藍天小學上課吧！

內容特色：暢銷橋樑書系列，出版即高踞童書銷售榜！活潑小學生的校園生活趣味故事！故事圍繞校園生活，情節輕鬆有趣，讓小讀者易於投入，產生共鳴。文圖比例較高，可作為初小學生的橋樑書，幫助他們逐步建立閱讀習慣。本集以衛生主題，讓孩子學習注意個人衛生及防疫。

7.《兒童健康生活繪本系列套裝 》(一套4冊)

作者:麥曉帆

出版社:新雅文化

適讀年齡:3-6歲

內容簡介:培養良好生活習慣，從小做起！健康體魄伴我成長，我做得到！《兒童健康生活繪本系列》一套 4 冊， 包括 《我不挑食，營養均衡身體好！》 、 《我作息健康，天天精神好！》 、 《我眼睛明亮，護眼不可少！》 及 《我姿勢正確，身子常挺直！》 。 以大德德 、 小維維和守護小精靈貫穿故事，透過貼近孩子生活的故事，活潑有趣的圖畫，引導孩子 培養健康的生活習慣 ，主題包括良好生活作息習慣 、 均衡飲食 、 保護眼睛 和 保持正確姿勢 。

8.《看醫生的大小事 ── 給孩子的健康教育課》

作者:法國 SPARADRAP 協會

出版社:新雅文化

適讀年齡:(3歲親子閱讀 ) 至初小學生

內容簡介及特色:法國家庭和學校必備的兒童就醫知識圖書！本書是由法國SPARADRAP協會編寫的，這個協會是專門幫助孩子瞭解和接受各種醫療治療的組織。成立於1993年，由醫學專業人員，兒童教育人員和家長 組成。是法國同類書中的里程碑式作品，每個家庭必備。法國亞馬遜5星好評，曾獲得 2011年法國Prescrire 獎(法國獨立醫學雜志《處方》)。不僅有給孩子看的內容，也有給家長的指導，清晰、準確易讀。涵蓋了從最平常的體檢到最極端的醫療情况，可以輔導不同處境的孩子。無論是看醫生還是做健康檢查，孩子多少會產生疑問和恐懼。當孩子身體出現不同的狀況，爸爸媽媽如何能讓孩子安心呢？現在就來帶領孩子一起閱讀這本書。由一般門診、牙科檢查、 X 光化驗以至手術麻醉，所有關於看醫生的大小事，都以有趣的圖畫和淺易的文字，給你和孩子細心講解。

本書榮獲法國醫學雜誌《處方》頒發的Prix Prescrire 獎項，當中不僅有給孩子看的內容，也有給家長的指導，涵蓋全面而實用的健康教育常識，是法國每個家庭和學校必備的權威性知識圖書！做好診前心理準備，看醫生，不用怕！

9.《醫生實習班》 【 夢想職業系列 】

出版社:新雅文化

適讀年齡:6 歲或以上

內容簡介及特色:《夢想職業系列 》每冊介紹不同職業的各方各面：從職業的工作內容、工作地點、一起共事的人， 到了解適合該職業的性格特質及能力，並包含相關的延伸知識。旨在擴闊孩子視野，讓孩子從小認識不同職業，築起夢想，並一步一步從夢想到實踐！

《醫生實習班 》小朋友，歡迎你參加夢想職業體驗醫生實習班。今天我們將會參觀醫院，認識一下醫生的工作。你準備好了嗎？我們出發吧！