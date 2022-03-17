包裝袋噴酒精消毒令傢俬留下污漬點清好？實測4招　用呢樣5秒去漬

疫情下不少家庭都會減少外出，改為網購直接送貨上門，為免病毒經貨物傳毒，一般在收到貨物後都會噴酒精，有網民指在噴酒精後將貨物放在木製傢俬上，但包裝卻甩色，令傢俬留下深色的漬，在網上求教去漬的方法。記者實測4個方法，發現其中一個方法只需花5秒就可以完全除漬，經濟又有效。

（攝影：黃慧雯）



測試方法：



記者將包裝膠袋噴灑酒精後，放置在木製傢俬上，30秒左右已留下明顯的包裝袋痕跡。

包裝袋噴灑酒精後在木傢俬留下明顯的痕跡。

1.濕布

先用消水弄濕抹布，在包裝跡上大力抹，抹了5分鐘後也未能清除，仍留下包裝袋痕跡。

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2.牙膏

有網民指錯試用牙膏可去除木傢俬的污漬，記者將少許牙膏擠在木傢俬的包裝袋痕跡上，再用濕毛巾抹，需要大力打圈抹，大約3-4分鐘可去除污漬，有網民指牙膏加牙刷打圈塗抹，去漬會更快。

3. 激落君電解水清潔劑

產品聲稱為100% 鹼性電解水清潔劑，不含化學物的去污用品，記者在包裝袋痕跡上噴灑這款清潔劑，無論用乾布或濕布大力抹，也未能去除污漬，包裝袋痕跡仍留在木傢俬上。

4. 激樂君多用途海綿

將一小塊激樂君多用途海綿，沾少許水在污漬上打圈抹，不用5秒已成功去除污漬，木傢俬完全不留痕跡，是4個方法中最省時有效，成本亦相當低，一般家品店或$12店也有售，約$12-$20一包有多塊。

綜合4個測試，當中以激樂君多用途海綿去漬最快及最有效，抹的時候以打圈的方式去漬會更快。此外亦有網民提議用生油，風筒吹、碧麗珠、木蠟塗在傢俬表面等方式，但會更花時間。

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