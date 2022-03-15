英研究逾6成Omicron患者屬再感染　小朋友再染疫症狀未必會較輕

撰文：李紫銘
出版：更新：

第五波疫情持續肆虐，而高傳染性的 Omicron 更出現變異株亞變種BA.2，英國倫敦帝國學院（Imperial College London）1月26日更公布一份研究報告，指有三分二英國受訪確診者表示，他們曾在早前的疫情中康復，屬再感染個案，有醫生指不排除香港也有機會出現類似情況。

再感染不一定輕症 情況因人而異

兒科專科醫生陳欣永指，高傳播性的Omicron最近已由BA.1變種成BA.2，而傳播性亦有增強，英國目前情況嚴峻的原因之一便是Omicron BA.2的散播。

🔼🔼🔼遇到咩情況唔好等，要即刻Call白車👉🏻👉🏻👉🏻照顧確診兒童發現呢八項症狀要即召救護車　微燒喉嚨痛建議咁做⋯👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

而曾經中過Omicron BA.1的患者，同樣有機會感染新的BA.2病毒，但有英國研究指出曾感染Omicron BA.1並康復，身體會產生抗體，即使再中Omicron BA.2，大部分患者的症狀都是屬於輕微；另一數據亦指出康復後90日內再感染，病情亦不會太嚴重。陳醫生強調：「雖然數字上是如此，但絕不代表所有再感染未都會只出現輕微症狀，還是會因人而異。」

90日內再感染機會較低

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，轉陰後三個月內，並重新感染的機會極低。（資料圖片 / 林若勤攝）

公務員事務局在3月11日宣布，曾驗出陽性並已跟從政府最新政策復工的員工，就算日後「復陽」，亦可如常上班，不會再次被視為陽性個案或密切接觸者。呼吸系統科專科醫生梁子超指出，確診康復後三個月內内，並重新感染的機會極低。即使核酸結果呈陽性，也可能是因為身體尚有殘餘的病毒，但傳染性相當低。

不過最後梁子超亦有補充，雖二次感染的機會較低，但並不是絕對沒有機會。如病癥明顯，加上快測結果呈陽性，有機會是罕有的二次感染。

因感染而延期接種不受影響

有不少家長或小朋友由於確診，而需延後接種第二或第三針，陳醫生指不會影響日後再接種成效。而確診者感染後，效果就形同接種了「強力疫苗」，身體製造自然抗體的反應，感染後短期內會有相應的抗體，因此感染後短期便不需再接種。

康復後仍要做足防感染措施

至於甚麼情況下可以讓確診子女回復應有的日常生活及外出活動，陳醫生建議若小朋友沒有出現併發症，只出現輕微的發燒、嘔吐及肚瀉等類似傷風、感冒的病徵，隨著身體製造出抗體後，小朋友大部分會完全康復，屆時便可繼續應有的日常。

最後，陳醫生指每五人中便有一人曾感染新冠病毒這個推算，會十分接近最終情況。曾感染Omicron的患者非不會再受感染，因此無論康復的患者或未曾受感染的人士，同樣要做足防感染措施，要盡量減少外出或前往多人的地方、正確使用口罩、保持社交距離、勤洗手消毒等基本工作做好，作為普通市民來說便已經足夠。

🔼🔼🔼確診後照肺發現有「肺花」問題，擔心會有後遺症，醫生咁講👉🏻👉🏻👉🏻子女確診新冠後見「肺花」家長擔心有後遺症　醫生：留意2個徵狀👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

兒童確診後可服用猴棗散、保嬰丹？中醫拆解成分　推介5款食療小朋友確診後腳板泛黃　媽媽憂藥物影響肝臟　兒科醫生咁解釋疫情留家靠飲食加運動增高　木村拓哉爆女兒每晚做呢個運動長高幼童確診獨自留院恐留心理陰影　心理學家2招教家長紓解子女情緒
親子
親子關係
健康一家人
新冠肺炎
兒童新冠肺炎