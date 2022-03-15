英研究逾6成Omicron患者屬再感染　小朋友再染疫症狀未必會較輕

第五波疫情持續肆虐，而高傳染性的 Omicron 更出現變異株亞變種BA.2，英國倫敦帝國學院（Imperial College London）1月26日更公布一份研究報告，指有三分二英國受訪確診者表示，他們曾在早前的疫情中康復，屬再感染個案，有醫生指不排除香港也有機會出現類似情況。



再感染不一定輕症 情況因人而異

兒科專科醫生陳欣永指，高傳播性的Omicron最近已由BA.1變種成BA.2，而傳播性亦有增強，英國目前情況嚴峻的原因之一便是Omicron BA.2的散播。

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而曾經中過Omicron BA.1的患者，同樣有機會感染新的BA.2病毒，但有英國研究指出曾感染Omicron BA.1並康復，身體會產生抗體，即使再中Omicron BA.2，大部分患者的症狀都是屬於輕微；另一數據亦指出康復後90日內再感染，病情亦不會太嚴重。陳醫生強調：「雖然數字上是如此，但絕不代表所有再感染未都會只出現輕微症狀，還是會因人而異。」

90日內再感染機會較低

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，轉陰後三個月內，並重新感染的機會極低。（資料圖片 / 林若勤攝）

公務員事務局在3月11日宣布，曾驗出陽性並已跟從政府最新政策復工的員工，就算日後「復陽」，亦可如常上班，不會再次被視為陽性個案或密切接觸者。呼吸系統科專科醫生梁子超指出，確診康復後三個月內内，並重新感染的機會極低。即使核酸結果呈陽性，也可能是因為身體尚有殘餘的病毒，但傳染性相當低。

不過最後梁子超亦有補充，雖二次感染的機會較低，但並不是絕對沒有機會。如病癥明顯，加上快測結果呈陽性，有機會是罕有的二次感染。

因感染而延期接種不受影響

有不少家長或小朋友由於確診，而需延後接種第二或第三針，陳醫生指不會影響日後再接種成效。而確診者感染後，效果就形同接種了「強力疫苗」，身體製造自然抗體的反應，感染後短期內會有相應的抗體，因此感染後短期便不需再接種。

康復後仍要做足防感染措施

至於甚麼情況下可以讓確診子女回復應有的日常生活及外出活動，陳醫生建議若小朋友沒有出現併發症，只出現輕微的發燒、嘔吐及肚瀉等類似傷風、感冒的病徵，隨著身體製造出抗體後，小朋友大部分會完全康復，屆時便可繼續應有的日常。

最後，陳醫生指每五人中便有一人曾感染新冠病毒這個推算，會十分接近最終情況。曾感染Omicron的患者非不會再受感染，因此無論康復的患者或未曾受感染的人士，同樣要做足防感染措施，要盡量減少外出或前往多人的地方、正確使用口罩、保持社交距離、勤洗手消毒等基本工作做好，作為普通市民來說便已經足夠。

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