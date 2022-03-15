5至17歲染疫並已康復兒童建議最多注射1針復必泰　即睇最新建議

第五波疫情至今累計約70萬人確診感染新冠病毒，很多人認為康復後會獲得天然抗體，對是否需要接種疫苗產生疑慮。衛生防護中心轄下的聯合科學委員會早前聯同行政長官專家顧問團進行網上會議，並發表更新的暫擬共識建議，其中5至17歲已康復兒童亦建議接種最多一針復必泰，專家也會建議兒童需在接種第2針科興疫苗至少3個月後才接種第3針。



多個專家早前對打針安排達成共識，建議擁有正常免疫力、已打2針的染疫市民，在康復後無須注射第3針，而未打兩針的市民則需要打最多2針。專家解釋，感染新冠後康復的市民因已擁有抗體，可視為已接種1針疫苗。

而染疫並康復的市民需按年齡作參考，在康復後3個月起可接種疫苗。如未曾接種疫苗，免疫力較弱人士，則建議1個月起可接種疫苗。

5至17歲已康復兒童建議最多打1針復必泰

如5至17歲已康復的兒童及青少年欲注射復必泰，專家建議接種最多1劑，但如果有海外留學的需要，則可在知情同意下於康復後接種第2劑復必泰疫苗。

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而專家亦有審視12歲以下兒童接種第3劑疫苗的安排，認為成人及合資格兒童在接種2劑復必泰或3劑科興疫苗，已可視為完成基本疫苗接種。同時，他們建議3至11歲兒童於接種第2劑科興疫苗後最少3個月之後，才可接種第3劑科興疫苗。