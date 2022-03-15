消委會測試29款塑膠玩具　全部Poppit樣本不合格　或致幼童窒息

近年塑膠舒壓玩具Poppit大行其道，每個小朋友都不只擁有一塊，甚至有三、四塊不同形狀的Poppit玩具。消委會測試了29款塑膠玩具，發現8款Popit樣本全部不合格，在拉扯後會掉落小部件，有機會令兒童窒息的風險。而經典沐浴玩具小黃鴨亦同樣有機會卡在兒童喉嚨導致意外，同評為不合格。



消委會測試29款玩具樣本，其中22款未符合玩具安全標準，1個樣本塑化劑含量超標250倍。29款玩具涵蓋8款Poppit、7款沐浴玩具、14款擠壓玩具，主要購自文具店、嬰兒用品店、玩具零售店和網上平台，售價由$10至$159。當中有23件樣稱予3歲以下幼童使用，故測試標準更為嚴謹，包括進行拉力、跌落、壓力等測試。

8款Poppit樣本全不合格

Poppit是近年的熱門玩具，測試結果是8款樣本在拉力測試下均出現破裂而產生小部件，買形的「Pop」會掉出，令兒童有機會誤食小部件，意外掉進氣管或阻礙呼吸並引致窒息的風險，未符合玩具安全標準的3歲以下兒童使用的玩具要求。

另外，有2款沐浴玩具同樣不合格，其中一款的吹氣活塞會掉落，同樣易令兒童誤服；而經典玩具小黃鴨，其頭部能穿過模仿小朋友喉嚨的模形，若小朋友把玩具放入口中，即有機會卡在喉嚨之間而造成窒息意外，不符合玩具安全標準的要求。

（消委會報告截圖）

14款擠壓玩具中有3款不合格，其中一款閃光搖搖球玩具，其彈力超出標準上限，有機會在玩耍時被反彈的搖搖球弄傷，不符合玩具安全標準中對搖搖球的要求。此外，大部分的玩具標籤不當、不清晰或不符合適用年齡，部分標示「這不是玩具」、「應把玩具放在遠離兒童的地方」，警告字句與樣本用途並不相符。

（消委會圖片）

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選擇及使用玩具貼士

消委會建議，家長為小朋友選擇玩具時，應細閱玩具包裝上的指示，按兒童的年齡、肌肉發現狀況等選擇合適的類別。例如，3歲以下幼兒或會把物品放入口中，應避免嬰幼兒接觸體積過小的玩具，減低誤吞和窒息的風險。

如果玩具在玩耍時破裂，產生小部件或液體漏出，家長應立即清理和丟棄玩具，並徹底清潔雙手。

除了選擇合適的玩具，家長的陪伴和參與亦十分重要。此舉不但增進親子感情，也能減少兒童誤用玩具的風險。

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