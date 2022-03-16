英研究大腦體液pH值愈高智商愈高　多食呢5大類食物或變更聰明

健康及均衡的飲食對小朋友成長很重要，但原來飲食也會影響小朋友的智商。英國有科學家發現，人體大腦體液偏向鹼性的話則代表智商較高，認為小朋友可靠多吃豆製品、乳製品、蔬菜、水果等鹼性食物，以提高兒童智力。



英國牛津約翰拉德克利夫醫院（John Radcliffe Hospital）的研究團隊早於1996年便曾進行研究，邀請42名6至13歲的男童進行磁共振頻譜（MRS）及韋克斯勒兒童智力量表（Wechsler Intelligence Scale for Children），發現男童的大腦體液pH值普遍在6.99至7.09之間，但其智商則由63至138不等，反映人體大腦體液的酸鹼度與其智商有關。腦液pH值高於7，即偏向鹼性的話，代表智商較高；而腦液pH值低於7，即偏向酸性的話，則代表智商較低。

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研究強調，這並不代表大腦體液酸鹼度決定智商，但認為兩者之間有相互影響的關係。由於體液酸鹼度可以透過飲食調節，有人建議小朋友可藉由多進食鹼性食物來提高智力水平。而食物按其礦物質成份來決定其酸鹼度，當中含鉀、鈉、鈣、鎂等元素的食物為鹼性；磷、氯、硫、碘等元素則為酸性。兒童可減少進吃肉類、油性食品及甜食，多吃豆製品、乳製品、蔬菜、水果及海產。

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1. 豆製品

豆腐含有豐富的鐵、鈣、磷、鎂等人體必需的微量元素，而大豆中的大豆球蛋白亦是一種優質植物蛋白質，含有多種氨基酸，可改善免疫​​功能及幫助新肌肉生長。另外，用大豆榨成的豆油中還含有營養價值很高的必需脂肪酸和磷脂，也有助於兒童腦髓的發育。

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2. 乳製品

牛奶含有豐富的蛋白質，其中以酪蛋白為主，其次是乳白蛋白和乳球蛋白，而牛奶中的鈣也有助骨骼健康。

3. 蔬菜

大部分的蔬菜都屬鹼性，而蔥因為含有維他命B2、維他命C、菸鹼酸、鈣、磷、錳、硒、β-胡蘿蔔素等營養素，故也是營養豐富的蔬菜之一。除此之外，胡蘿蔔及菠菜等因爲含有豐富的錳，因此有助增強記憶；洋蔥則可以稀釋血液，使大腦血液流速加快，從而改善大腦供氧。核桃、南瓜子、葵瓜子、杏仁、腰果等堅果類食物也含有不飽和脂肪酸、omega-3及維他命E，有助降血壓之餘，也有利集中精力。

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4. 水果

蘋果、香蕉等蔬菜都屬鹼性水果，其中香蕉富含血清素和鉀，對體液及電解質平衡相當重要，有助於維持神經傳導，及人體細胞成長及代謝。值得注意的是，柑橘、橙、檸檬等水果因為有濃烈的酸味，容易讓人以為它們是酸性食物，但其實這些水果含有豐富的鉀、鈉、鈣、鎂等礦物質，是很好的鹼性食物。

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5. 海產

魚肉中含豐富的蛋白質，如球蛋白、白蛋白、含磷的核蛋白，還含有不飽和脂肪酸、鈣、磷、鐵、維他命B12等成分，都是腦細胞發育必須的營養物質。