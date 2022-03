染疫肺功能下降、有痰積聚　物理治療教2個肺部康復運動有助紓緩

本港的疫情嚴重,早前患病人數屢創新高。雖然大多數的新冠患者症狀輕微,但有最新有關新冠肺炎康復的研究指出,部分新冠肺炎患者,即使在康復後,其呼吸功能和肺功能仍會明顯下降,症狀包括勞累、有痰、慢性咳嗽和運動量提升時呼吸困難等。

【作者:物理治療師鍾惠文博士】



大人和小朋友在染疫確診並康復期間,進行康復運動,確實能夠有效地改善以上症狀,逐漸回復正常的身體功能。臨床上,適度的康復運動有效改善呼吸功能、減少併發症、維持肌肉量和關節靈活度、改善心肺功能、減輕焦慮和抑鬱等心理症狀。同時,運動也能夠增強抵抗力,減少再次感染新冠肺炎的風險。

資料來源: Jimeno-Almazán, A., Pallarés, J. G., Buendía-Romero, Á., Martínez-Cava, A., Franco-López, F., Sánchez-Alcaraz Martínez, B. J. & Courel-Ibáñez, J. (2021). Post-COVID-19 syndrome and the potential benefits of exercise. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(10)