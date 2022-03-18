染疫肺功能下降、有痰積聚　物理治療教2個肺部康復運動有助紓緩

本港的疫情嚴重，早前患病人數屢創新高。雖然大多數的新冠患者症狀輕微，但有最新有關新冠肺炎康復的研究指出，部分新冠肺炎患者，即使在康復後，其呼吸功能和肺功能仍會明顯下降，症狀包括勞累、有痰、慢性咳嗽和運動量提升時呼吸困難等。

【作者：物理治療師鍾惠文博士】



大人和小朋友在染疫確診並康復期間，進行康復運動，確實能夠有效地改善以上症狀，逐漸回復正常的身體功能。臨床上，適度的康復運動有效改善呼吸功能、減少併發症、維持肌肉量和關節靈活度、改善心肺功能、減輕焦慮和抑鬱等心理症狀。同時，運動也能夠增強抵抗力，減少再次感染新冠肺炎的風險。

資料來源: Jimeno-Almazán, A., Pallarés, J. G., Buendía-Romero, Á., Martínez-Cava, A., Franco-López, F., Sánchez-Alcaraz Martínez, B. J. & Courel-Ibáñez, J. (2021). Post-COVID-19 syndrome and the potential benefits of exercise. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(10)

按病徵程度決定運動強度

根據臨床病例，若你的症狀較輕，只有輕微流鼻水、咳嗽、喉嚨不適等，甚至無症狀，則可盡快進行康復運動，加快復原並改善身體機能。若你的病徵較嚴重，如出現頭痛、疲勞、關節痛等，但並沒有出現發燒及嚴重氣促急性症狀，則屬中度症狀；我們建議可先嘗試進行低強度的康復運動。如身體狀況恢復理想，可逐漸加強運動量。但若你出現更嚴重的症狀，包括氣喘、發燒、肌肉劇痛和神志不清等，則屬症狀嚴重，現行階段應要多休息，並配合咳嗽運動和呼吸運動，以紓緩多痰和喘氣的症狀，避免出現併發症，其他康復運動則待症狀減輕後才漸進地進行。

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肺部康復運動

呼吸控制運動和咳嗽運動等肺部康復運動，能有助新冠肺炎康復人士紓緩呼吸受阻、排痰及改善肺部功能。肺部康復運動如果配合一些簡單的物理治療儀器使用，更能夠好好幫助擴張肺部及排痰。

要留意，排痰運動有機會令病毒散播，建議患者留在獨立空間練習，完成後也要消毒儀器及周圍環境。

呼吸控制運動

1. 將雙手放在腹部，胸腔下方

2. 放鬆你的腹部和肩膀

3. 用鼻子慢慢地吸氣

4. 想像空氣經氣道進入肺底部，雙手會感到腹部微微向上升

5. 短暫地屏住呼吸，讓空氣擴張肺部組織

6. 經咀慢慢地呼氣



咳嗽運動

1.坐在有支撐力的椅子上，雙腳平放在地上

2.盡量深呼吸

3.用力咳嗽幾次，排出痰延

4.如痰延較難清除，可嘗試飲用適量溫水或輕輕吸入和暖的水蒸氣，使痰延更容易排出

